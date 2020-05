Karanténban a gazdaság: teljesen leálltak a növekedés motorjai

Szigorú korlátozásokat vezettek be a kormányok a COVID-19 terjedésének megállítása érdekében a világ minden táján, így egy időre teljes mértékben leálltak a gazdasági növekedés motorjai. Egyértelművé vált, hogy a járvány negatív hatása túlmutat az egészségügyi válságon, a tőkepiacok is összeomlottak. A kormányok és a monetáris hatóságok Európától Ausztráliáig gazdaságot támogató intézkedéseket és ösztönzőcsomagokat vezettek be. A világgazdaság szempontjából egyelőre semmi sem biztos, hiszen világszerte szigorú korlátozások léptek életbe a személyek és a legtöbb áru mozgására vonatkozóan. Az Allianz Research tanulmánya alapján jelentős exportveszteségekre, az elszigetelődés okozta válságra, legrosszabb esetben pedig globális recesszióra lehet számítani.