Kelet-Európa felülmúlta a várakozásokat

A kelet-európai országok a vártnál és az uniós átlagnál is jóval kisebb gazdasági visszaesésének fő oka, hogy a térség teljesítményében dominánsabb ipari tevékenység gyorsabban alkalmazkodott a korlátozó intézkedésekhez, mint a szolgáltató szektor.

Nagy meglepetést okozott a román gazdaság a tavalyi negyedik negyedévi, az előző három hónaphoz mért kimagasló, 5,3 százalékos növekedéssel,

és az egész éves teljesítményével is. Tavaly egész évben a román bruttó hazai termék (GDP) csupán 3,9 százalékkal esett vissza, ami jobb a kormány és az elemzők várakozásánál. Az Európai Bizottság a múlt héten közzétett becslésében 5 százalékos román GDP-csökkenést valószínűsített, a kormány pedig január közepén még 4,4 százalékos csökkenésre számított. Jól teljesített a kiskereskedelem és az építőipar: az előbbi 3,4 százalékkal, az utóbbi 4,6 százalékkal bővülhetett a negyedik negyedévben az előzővel szemben. A gazdasági fellendülés pedig a jövőben is folytatódhat, mivel az állami beruházások csak az év végén kezdtek felpörögni. Az ING elemzői így a román gazdaság 2021-re becsült növekedését 3,7 százalékról 5,5 százalékra módosították, kiemelve, hogy a teljesítmény

már 2021 harmadik negyedévében visszatérhet a válság előtti szintre.

Hasonlóan jó eredményről számolhat be több más régiós ország is: Lengyelországban, a tavalyi utolsó negyedévben a várt 1 százaléknál kisebb, 0,7 százalékos volt a visszaesés negyedéves alapon, 2020 egészére vonatkozóan pedig 2,7 százalék körüli lehet a zsugorodás. Noha a negyedik negyedévben a lengyel gazdaság volt az egyetlen a térségben, amely a szigorúbb korlátozások miatt nem tudott növekedni, éves szinten mégis kiemelkedő a teljesítménye. Ez részben annak köszönhető, hogy az ország gazdasága gyorsabban alkalmazkodott a korlátozások okozta megváltozott körülményekhez, annak ellenére is, hogy ősszel a fertőzöttek száma többszöröse volt a tavaszinak.

A munkaerőpiac továbbra is erős maradt, különösen az ipari szektorban. Rafal Benecki, az ING vezető közgazdásza szerint az idei első negyedévben stagnálás várható a korábbi három hónappal összevetve, a második negyedévtől viszont ismét megindulhat a növekedés, főként, hogy a korlátozások alatt kényszerűségből felhalmozott megtakarítások a fogyasztás felpörgését okozhatják a jelentős belső piaccal rendelkező országban.

Ez az elemző szerint alátámasztja azt a korábbi előrejelzést, amely 2021-re 4,5 százalékos GDP-növekedéssel számolt.

Szlovákiában 0,2 százalékos növekedést mértek a negyedik negyedévben a megelőző három hónappal összevetve, míg az egész évre vonatkozó adatot még nem közölték, de várhatóan 5 százalék körüli lesz a visszaesés, hasonlóan a magyar és a német teljesítményhez. Itthon a legfrissebb adatok szerint 2020-ban 5,1 százalékkal csökkent a gazdaság volumene, míg Németországban 5 százalékkal.

A 2020-as egész éves gazdasági teljesítményre vonatkozó első becslések azt mutatják, hogy a kelet-európai régió országai az uniós átlagnál kisebb visszaesést szenvedtek el tavaly, ami főként annak köszönhető, hogy a gyártás – mely ezekben az országokban a kisebb szolgáltató szektor miatt nagyobb szeletét adja az összteljesítménynek – a korlátozások ellenére szinten tudott maradni.

Így az uniós, átlag 6,4 százalékos zsugorodás közel 2 százalékkal is rosszabb lehet a kelet-európai régió együttes teljesítménycsökkenésénél,

még úgy is, hogy az Eurostat a második becslésében 0,1 százalékponttal felfelé javította a tavalyi negyedik negyedéves GDP-adatokat a harmadik negyedévvel összevetve mind az euróövezet, mind a 27 tagú unió teljesítményére vonatkozóan.