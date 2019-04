Ki kell söpörni a rossz minőségű kínai termékeket Európából

Magyarországon a játékokkal kapcsolatban merül fel a legtöbb fogyasztóvédelmi probléma – derült ki az Európai Bizottság jelentéséből.

A termékek 30 százalékával van probléma, vagyis ez tényleges problémát jelent, ami közös, európai fellépést igényel

– mondta Vera Jourova, igazságügyi és fogyasztói európai biztos.

Nagy nyomást kell helyezni a nem megfelelő termékek gyártóira. Amikor Elég azokból a nyomulós sales-esekből, akik a legkiszolgáltatottabb embereket károsítják meg: az időseket, fogyatékkal élőket. Az uniós biztos hozzátette: amikor egy nem megfelelő terméket találunk, akkor nemcsak az adott országban, hanem az egész EU-ban le kell azt venni a polcokról.

A problémás termékek több mint fele Kínából érkezett Európába, ezért a jövő heti tárgyalások során erős üzenetet adunk át a kínai kereskedelmi miniszternek

– hangsúlyozta Vera Jourova. A következő évek legnagyobb kihívása lesz, hogy mi lesz a távol-keletről érkező termékekkel, ezek vizsgálata kiemelten fontos. A biztos hozzáfűzte:

amikor az uniós rendszerben elcsípünk egy problémás terméket, akkor azt jelezzük a kínai hatóságok és gyártó felé is, hogy ezeket a termékeket ne rendelhessék meg az európaiak a kínai webshopokból sem.

A legtöbb probléma a játékokkal volt tavaly Magyarországon, a fogyasztóvédelmi intézkedések harmada köthető ehhez a termékkategóriához – derült ki Vera Jourova, igazságügyi és fogyasztóvédelmi európai biztos jelentéséből. A felmerült problémák közel ötödét ruhaneműk, 13 százalékát pedig fényfüzérek okozhatják. A leggyakoribb veszély az, hogy a vizsgált termék megrázhatja a használóját (26 százalék), magas a fulladásveszély aránya is (23 százalék), a vizsgált termékek 15 százaléka pedig tűzveszélyes.

A bizottsági javaslat szerint két területet lehetne fejleszteni annak érdekében, hogy minél kevesebb esetben kerüljenek a boltok polcaira a nem megfelelő termékek, illetve ha mégis odajutnak, akkor minél kevesebb fogyasztóhoz jussanak el:

ehhez a fogyasztói tudatosságot és a termékvisszahívás rendszerét kell fejleszteni. Lényeges, hogy a fogyasztók megismerjék az egyes termékek lehetséges kockázatait, arra kell bíztatni a fogyasztókat, hogy amennyiben problémás termékkel találkoznak, akkor ezt minél előbb jelentsék a hatóságok felé, illetve a tapasztalataikat osszák meg másokkal.

Ebből a szempontból Magyarország az első az EU-ban, nálunk a fogyasztók 97,5 százaléka tudja, hogy a gyártónak kötelessége visszahívni a termékét, amennyiben probléma merül fel azzal kapcsolatban.

A termékvisszahívásokkal kapcsolatban is több javaslatot fogalmazott meg a bizottság, a legfontosabb, hogy a cégeknek átláthatóvá kellene tennie a termékvisszahívásokat, ez a fogyasztói bizalomra is jó hatással lehetne, így a vállalatok is profitálhatnak belőle. Elsősorban a gyártók és a vevők közötti kommunikáció fejlesztése lenne a cél a bizottság szerint, a meglévő csatornákat kellene kiszélesíteni. A korábbi termékvisszahívások pozitív tapasztalatokat felhasználva jelentősen javulhatna a termékvisszahívások rendszere.