Kína húzza az igát, de nem eléggé

Ázsia gazdasága várhatóan gyorsabban áll majd helyre a világ többi részénél, Kína azonban ezúttal nem tudja majd olyan mértékben magával húzni a kontinenst, mint a globális pénzügyi válság után.

Indiát leszámítva Ázsiának nagyrészt sikerült megfékeznie a koronavírus-járványt, miközben az még mindig aggasztó gyorsasággal terjed a világ többi részén. Ez megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy a kontinens gazdasági talpra állása gyorsabb legyen, mint máshol – erősítette meg a korábbi vélekedéseket Andrew Tilton, a Goldman Sachs amerikai befektetési bank kontinenssel foglalkozó vezető közgazdásza.

Kínában ugyan még mindig „renyhébb” a fogyasztás, de ezt az magyarázza, hogy a pekingi kormányzat gazdaságösztönző lépései közül kimaradt a közvetlen anyagi segítség, azaz a kiesett munkabér pótlása.

A járvány megfékezésének köszönhetően a szolgáltatási szektor ennek ellenére kezd magához térni – mondta a szakértő a CNBC-nek. Tilton arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyzet globálisan is javulni látszik, a legutóbbi beszerzésimenedzser-indexek jobbak az egy hónappal ezelőttieknél, vagyis jobbak a kilátások. A Goldman Sachs mégis változatlanul azt várja, hogy a világgazdaság talpra állása még jövő évre is áthúzódik.

A további fejlődést tekintve

Ázsia és az egész világ számára meghatározó lesz az amerikai elnökválasztás eredménye.

Ha a demokrata Joe Biden nyer, az hatással lesz Washington kereskedelmi és vámpolitikájára. Az elemzők többsége arra számít, hogy a Kínával szemben kivetett vámtarifák egy része demokrata kormányzás esetén is megmarad, de Washington várhatóan nem használja majd politikai fegyverként ezt az eszközt úgy, ahogyan Donald Trump. Hasonlóan pozitív eredmény lenne Ázsia számára egy újabb amerikai ösztönzőcsomag is, mert közvetve hozzájárulna az exportorientált országok növekedéséhez. Újabb jelentős amerikai ösztönzőcsomagot azonban aligha fogadnak majd el a novemberi választásig. Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke és Steven Mnuchin pénzügyminiszter ugyan folytatja az egyeztetést, de az egyelőre nem jár eredménnyel. A demokraták 2200 milliárdot akarnak, de a kormány nem hajlandó 1600 milliárdnál többet ajánlani. A csomag azonban különösen nagy lehet, ha a demokraták tarolnak, a Fehér Ház mellett megszerzik a többséget a szenátusban, és megőrzik a képviselőházban.

Ázsia bizonyos mértékig Kína gyors talpra állásából is hasznot húz, elsősorban abban az esetben, ha a fogyasztás visszatér a normális szintre a világ második legnagyobb gazdaságában

– mondta szintén a CNBC-nek David Chao, az Invesco térséggel foglalkozó globális piaci stratégája. A hatás azonban most nem lesz olyan jelentős, mint 2010-ben, a globális pénzügyi válság után, amikor a kínai pénzügyi ösztönzők magukkal rántották a többieket. Az elemző már látja a kínai fogyasztásban a kedvező jeleket: augusztusban idén először emelkedett a kiskereskedelmi forgalom, az október 1. és 7. közötti hagyományos ünnep, az aranyhét alatt az Invesco rekordmennyiségű éttermi foglalást figyelt meg. Az ezúttal nyolc napig tartó ünnep első felében azonban így is elmaradt a forgalom a szokásostól, a South China Morning Post beszámolója szerint a belföldi turisták száma a tavalyi 542 millióról 425 millióra esett, és 312 milliárd jüant költöttek, ami 31 százalékkal kevesebb, mint egy éve ilyenkor (egy jüan 45 forint).