Közel 30 milliárd forintot ítéltek oda a vállalkozások indítására

„Mostanáig több mint 8 ezren igényeltek tőketámogatást a fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válását segítő programban. 6500 pályázat már támogatásban is részesült, közel 19 milliárd forint kifizetése pedig meg is történt, ezzel is eredményesen ösztönözve az önfoglalkoztatóvá válást. A kormány számos intézkedéssel segít abban, hogy hazánkban minél többen dolgozhassanak, ami a koronavírus-járvány idején különösen fontos cél”

– közölte Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A vidéki pályázók január végéig igényelhetik a 4,5 millió forintos tőketámogatást.

Az Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése programnak köszönhetően 2022-ig közel 8 ezer vállalkozás jöhet létre a kevésbé fejlett régiókban, közel ezer pedig a közép-magyarországi régióban. A támogatási keret mintegy 3 ezer vállalkozás létrehozását segíti a 30 év felettiek, és közel 6 ezer vállalkozásét az e korhatár alattiak körében.Az összesen mintegy 45 milliárd forintból megvalósuló program nagymértékben hozzájárul a fiatalok és az álláskeresők hosszabb távú munkába állásához.

A vállalkozni szándékozóknak első szűrésként kompetencia-mérésen kell részt venniük, az összesen 17 ezer jelentkezőből több mint 13 ezren jutottak már el eddig. A képzésekbe közülük mostanáig több mint 10 ezren kapcsolódtak be, az elfogadott üzleti tervvel rendelkezők száma pedig meghaladja a 6 ezret.

A program segítségével országosan mintegy 9 ezer fiatal és álláskereső találhatja meg a számítását önfoglalkoztatóként, növelve ezzel az egyéni vállalkozások számát. A vállalkozó kedv ösztönzése és a foglalkoztatás bővítése a vírusválság hatásainak enyhítése érdekében rendkívül időszerű feladat

– emelte ki Bodó Sándor.

Támogatási kérelmet kizárólag a benyújtás előtt legfeljebb 3 hónappal korábban alakult vállalkozások adhatnak be.

A Magyar Államkincstár, Budapest és Pest megye esetében pedig az OFA Nonprofit Kft. 60 napon belül elbírálja a beérkezett kérelmeket, a kedvező támogatói döntés után pedig kifizeti az igényelt összeg felét.

Az államtitkár hozzátette, hogy a kevésbé fejlett régiókban a képzések hamarosan lezárulnak.

A tőketámogatás iránti kérelmek benyújtására országszerte 2021. január 31-ig,

Budapesten és Pest megyében pedig felfüggesztésig, de legkésőbb 2021. április 30-ig van lehetőség.