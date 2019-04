Lassuló magyar növekedésre számítanak a német vállalatok

A Magyarországon működő cégek jónak értékelik a jelenlegi üzleti helyzetüket, ám 2019-re a tavalyinál már jóval szerényebb növekedésre számítanak mind saját cég, mind a teljes magyar gazdaság esetében – így összegezhető a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIKH) felmérése.

A német cégek többsége jónak értékeli saját piaci lehetőségeiket, ám jelenleg sok bizonytalansági tényező van a világgazdaságban, amely óvatosságra inti a cégvezetőket – mondta Dale A. Martin, a DUIKH elnöke a jelentés bemutató sajtótájékoztatón. A kamara elnöke szerint jó hír, hogy a romló környezet ellenére még mindig több cég tervez létszámbővítést és beruházásnövelést, mint leépítést vagy a fejlesztési kiadások csökkentését. 2018 a legsikeresebb év volt a rendszerváltás óta, de a világgazdasági kockázatok miatt a kilátások kevésbé derűsek – mondta az elnök.

A DUIKH Befektető Hangulat-Indexe idén nagyobb visszaesést mutatott, a tavalyi 28 pontról 15 pontra csökkent, ami a szakértők szerint a hazai GDP három százalékos emelkedését vetíti előre, a tavalyi öt százalékos gazdasági növekedés után.

A német cégvezetők szerint továbbra sem enyhültek a munkaerőpiaccal kapcsolatos kihívások; a megkérdezett cégvezetők kétharmada szerint még mindig kevés a jól képzett szakmunkás, ami viszont nyomást gyakorol a munkaerőköltségekre.

A vállalatok több mint fele a munkaerőhiány miatt kisebb-nagyobb fennakadásokkal szembesül a termelésben.

Az üzleti környezet lassú javulásáról számoltak be a német cégvezetők, az adózás területén volt a leglátványosabb a javulás az elmúlt néhány évben. Mind az adóterhelés, mind az adóigazgatás esetében ma már többen elégedettek, mint nem, de a közigazgatás általános működése is javuló értékelést kapott a menedzserektől.

A közbeszerzések átláthatósága, valamint a korrupció elleni fellépést – minimális javulás ellenére – továbbra sem tartják kielégítőnek a felmérést részvevői, ezeken a területeken Magyarország a térség más országaihoz képest gyengén szerepelt.

A cégek döntő részben nem elégedett a korrupciós helyzettel, ami egyébként régiós jelenség.

Ezzel együtt a cégvezetők 82 százaléka ma is Magyarországot választaná befektetése célpontjának, ami alig marad el a rekordnak számító tavalyi 84 százalékos eredménytől.

A térség összes, 15 országát vizsgálva viszont csak a kilencedik legjobb befektetési célország Magyarország. A listavezető Észtország, megelőzve az örökös első helyezett Csehországot a listán; Magyarországot megelőzi többek között az összes többi V4-es tagállam, a három balti állam és Horvátország is.

Varga Mihály pénzügyminiszter a jelentést bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy a felmérés általánosságban jó helyzetértékelést ad a magyar gazdaságról, de szokás szerint kritikákat is megfogalmaztak a cégvezetők. A magyar gazdaság teljesítménye az elmúlt években kedvezően változott, a cégek stabilnak és jónak találják a szabályozó környezetet, és a gazdasági környezet megítélése is kedvező. A miniszter szerint a jelentés is visszaigazolja, hogy a cégek értékelik a kormányzat növekedéstámogató döntéseit. A legkomolyabb visszaigazolás, hogy a cégek 82 százaléka újra megismételné a beruházást, a feldolgozóiparban ez az arány 89 százalékos – mondta Varga Mihály.