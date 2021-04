Magas kockázatú hitelek felé löki a járvány a brit lakosságot

Nagy-Britanniában a háztartásoknak nagyobb anyagi károkat okozott a koronavírus-járvány, mint Franciaországban és Németországban, ahol nagyvonalúbb a szociális ellátórendszer, és kiegyensúlyozottabbak a jövedelmi viszonyok – derült ki a Resolution Foundation független kutatóműhely elemzéséből. A háztartások átlagjövedelme 2019-ben, a vírus megjelenése előtt nagyjából azonos szinten állt mindhárom országban, de a legszegényebb rétegnél – amely a szigetországban a népesség ötödét teszi ki – már jelentősebbek voltak a különbségek.

Az átlagos bevétel ebben a kategóriában évi 14 700 euró (egy euró 362,12 forint) volt a briteknél, 16 600 Németországban és 18 500 Franciaországban, így a szigetországbelieket gyenge pénzügyi pozícióban érte a járvány okozta gazdasági válság.

Ha azokat a családokat vesszük, ahol legalább egy embert elbocsátották, akkor azt tapasztaljuk, hogy a britek 60 százalékának csökkent a jövedelme, 41 százalékuknak több mint a negyedével, míg a hasonló helyzetű francia háztartásoknak csak a 20, a németekének pedig a 28 százalékát érte ekkora veszteség.

Ennek az a magyarázata, hogy míg az Egyesült Királyságban a munkanélküli-segély a korábbi jövedelemnek a 22 százaléka, addig ez Németországban egy negyvenéves, a járulékait korábban fizető ember esetében 59, Franciaországban pedig 64 százalék.

(A munkanélküliségi ráta egyébként a munkaadóknak nyújtott kormányzati programoknak köszönhetően mindkét országban viszonylag csekély mértékben nőtt tavaly, különösen a 2008-as globális pénzügyi válsággal összehasonlítva.)

A kiesett jövedelmet a brit családok 17 százaléka kölcsönök, méghozzá jellemzően rövid lejáratú, magas kamatozású hitelek felvételével pótolta.

Ez kétszer nagyobb arány, mint a másik két országban, és a jövőre nézve is kockázatokat rejt, bár a gyors és sikeres oltási kampánynak köszönhetően Nagy-Britanniában várhatóan hamarabb áll helyre a munkaerőpiac.

Létfontosságú, hogy megerősödjön a brit háztartások pénzügyi helyzete, hogy kevésbé legyenek kitéve a következő gazdasági válságnak

– hangsúlyozta Maja Gustafsson, a Resolution Foundation közgazdásza.

A jelentésből kiderül, hogy Nagy-Britanniában minden harmadik háztartás, Franciaországban a családok 23, Németországban a 21 százaléka visszafogta a kiadásait a járvány alatt – igaz, nem csupán anyagi kényszerből. A különbségre az is magyarázat, hogy a szigetországban hosszabb ideig tartó és szigorúbb korlátozásokat vezettek be a járvány megfékezésére, amelyeket most fokozatosan oldanak fel.