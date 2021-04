Májusban feltámadhat a vendéglátás

A hazai oltási programnak köszönhetően a magyar gazdaság hónapokkal korábban nyithat, mint más uniós országok. A felzárkózás folytatódhat, a portugál fejlettségi szintet néhány éven belül meghaladhatjuk – mondta a Világgazdaságnak Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője, aki tavaly a legpontosabb előrejelzéseket adta lapunknak.

Milyen a magyar gazdaság helyzete, hogyan teljesített a 2020-as évben?

A járvány váratlan megjelenése pillanatok alatt soha nem látott visszaesést okozott, majd a gazdaság a vártnál gyorsabban kezdett kilábalni. A kilábalás egyenlőtlen, K alakú volt: míg egyes ágazatok a korlátozások miatt még mindig padlón vannak, amelyek a járvány felszámolásáig nem is térhetnek magukhoz, más ágazatokban, amelyek tudtak alkalmazkodni, részleges helyreállás történt.

A legsikeresebben az ipar és az építőipar talált magára, részben a nemzetközi árukereslet feltámadásának, részben a beruházási aktivitásnak köszönhetően. Vannak ágazatok, amelyeket a teljesítményük alapján meg sem érintett a válság. A körülményekhez képest összességében a vártnál kisebb visszaeséssel úszta meg a hazai gazdaság.

Mik a várakozások az idei évre?

Az év első felében az ipar, az építőipar és az infokommunikáció húzhatja a gazdaságot, míg a harmadik hullám miatti korlátozások hatására több ágazat továbbra is mélyponton van. A korlátozások lépcsőzetes feloldásával ezek is fokozatosan kilábalhatnak, de a nemzetközi idegenforgalom magára találása az európai oltási folyamat lassúsága miatt még igencsak kérdőjeles. A belső turizmus és a hazai keresletre épülő vendéglátás azonban május közepétől remélhetőleg gyorsan feltámad. Igen fontosak a bázishatások, az iparban például áprilisban a tavalyi mélypont miatt 65-70 százalékos növekedésre számítunk, az egész évben pedig 15-16 százalékkal bővülhet a szektor. A nemzetközi kereslet mellett az új kapacitások fokozatos felfutása is támogatja a gyors növekedést, elsősorban az akkumulátorgyártás és a járműipar húzhatja a termelést. A német ipar elképesztően kedvező kilátásait tükrözik a legutóbbi felmérések, ami biztató lehet a hazai iparra nézve is, az amerikai élénkítőcsomag pedig az egész világnak lökést fog adni.

Kifejezetten jók az építőipari kilátások. A lakásépítési és -felújítási támogatások, a várhatóan felpörgő – állami és uniós források, valamint az uniós helyreállítási alap által támogatott – beruházások, továbbá az ipari, logisztikai fejlesztések egyaránt támogatják a szektort.

Az építőiparban 16 százalék körüli felpattanás jöhet. Az ipar és az építőipar így együttesen akár 4 százalékponttal is húzhatja idén a gazdaságot, míg a bázishatások és a remélhetőleg eltűnő járvány miatt a szolgáltatások is pozitívan teljesíthetnek. A vendéglátás teljesítménye a szigorú korlátozások ellenére is duplája a tavaly áprilisinak. Az év közepétől masszív felpattanást várunk, az elhalasztott kereslet, a társadalom kiéhezettsége a nyaralásokra, szabadidős, kulturális és szórakozási tevékenységekre olyan mértékű, hogy lesznek, akik többszörösen igyekeznek pótolni a kiesett programokat.

Hogyan érdemes levezényelni a gazdaság nyitását, hogyan néz ki az ideális forgatókönyv?

Egyértelműen a fokozatos nyitás lenne a kívánatos, hiszen így nem kellene megvárni, amíg elérjük a kritikus átoltottsági szintet és a nyájimmunitást. A lépésekben való nyitással több hónappal korábban fel lehet oldani a korlátozásokat.

A fürdők, szállodák, színházak végre fogadhatnának vendégeket oltásigazolással, így hosszú idő után lenne árbevételük.

Matolcsy György jegybankelnök arról beszélt nemrég, hogy idén a magyar gazdaság a kanyarban előzhet. Van erre esély?

A magyar gazdaság eddig is felzárkózási pályán volt, ami várhatóan a továbbiakban is így marad. Egyes országokat valóban kanyarban előzhetünk, köszönhetően a keleti vakcináknak, amelyekkel gyorsabban olthatunk, és így gyorsabban nyithatunk a többi európai országhoz képest.

A beruházások támogatása, a masszív működőtőke-beáramlás szintén a tartós felzárkózást segíti. Az európai országok igen eltérő teljesítményt nyújtottak tavaly.

A turizmusra támaszkodó dél-európai országok bruttó hazai terméke (GDP) esett vissza a legnagyobb mértékben, a lassú európai oltási kampány miatt előfordulhat, hogy tovább folytatódik ezeknek az államoknak a leszakadása.

A következő években Portugáliát megelőzzük, és az évtized végére akár Olaszországot vagy Spanyolországot is utolérhetjük. Más a helyzet az északi országokkal. Mivel ők küldő országok, rengeteg kényszermegtakarításuk maradt, amit részben otthon költhettek el, miközben a turizmus visszaesése sem fájt nekik. Így ezek az országok felülteljesítettek, az utolérésük egyelőre távol van.

Ha megvalósul a Pénzügyminisztérium finanszírozási terve, hogyan reagálhatnak erre a hitelminősítők?

A hitelminősítők megvárják, hogy mennyire lesz erőteljes a felpattanás, milyen a hazai gazdaság helyreállási képessége, valamint valóban csökkenő trendbe kerül-e az adósságráta. Mivel a trend kialakulásához legalább két év kell, inkább 2023-ban lehet számítani felminősítésre. Mindenesetre a hazai gazdaság sérülékenységének elmúlt években bekövetkezett meredek csökkenése miatt már régen indokolt lett volna a magasabb besorolási kategória.

A beruházások adhatják idén a gazdaság motorját. Nem okozhatja a folyó fizetési mérleg negatívba fordulását – ha csak átmenetileg is – a növekvő importigény?

Nem tartunk a folyó fizetési mérleg romlásától. Egyrészt a számtalan új kapacitás miatt az export számottevően növekedni fog, másrészt a fogyasztás még nem lesz annyira erős, és a nyitás után döntően a hazai szolgáltatások felé irányul, így idén még nem növeli nagyobb mértékben az importot. A szolgáltatás egyenlege az idegenforgalom fokozatos javulásának köszönhetően emelkedhet. A folyó fizetési mérleg többlete enyhén nőhet 2021-ben.