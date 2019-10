Már Dél-Korea a legnagyobb beruházó

Már több mint 400 milliárd forint értékű fejlesztés köthető dél-koreai működő tőkéhez ebben az évben, ami csaknem 2900 munkahely létrehozását teszi lehetővé.

Az idén öt dél-koreai cég beruházása kezdődött meg vagy készült el, összesen mintegy 409 milliárd forint értékben, ezzel a legtöbb működő tőkét hozták Magyarországra a távol-keleti vállalatok (néhány milliárd forinttal megelőzve Németországot is), és várhatóan 2872 munkahelyet teremtenek. Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője lapunknak azt mondta, hogy a dél-koreai befektetőknek vonzó az alacsony vállalatiadó-kulcs, és a képzett munkaerő is támogatja a működő tőke (FDI) beáramlását.

A régióra jellemző a szakképzett munkaerő hiánya, ám hazánkban a duális oktatás enyhíthet ezen. A szakértő hozzáfűzte: kiemelkedő a beruházási döntéskor a megfelelő infrastruktúra, illetve a piacok közelsége, ebből a szempontból pedig jól áll Magyarország a régióban. Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági csoportjának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy egy-egy nagyobb beruházás mély nyomot hagy a statisztikákon, így történt ez a dél-koreai gyárak esetében is. A Századvég szakembere hozzátette:

hosszú távon a két ország közötti kapcsolat erősödhet, de ezt csak évek múltán láthatjuk biztosan.

Az idei beruházások egytől egyig akkumulátorhoz köthetők, a két kiemelkedő értékű fejlesztés, az SK Innovation 239 és a Samsung 140 milliárd forintos gyárépítése egyaránt az autóipari áramtárolás igényeit elégíti ki, és az Inzi Controls is hasonló területen tevékenykedik. A Bumchun Precision csatlakozókat gyárt majd akkumulátorokhoz, míg a SungEl Hightech akkumulátor-újrahasznosító üzemét már át is adták. Suppan Gergely hangsúlyozta: nemcsak idén, korábban is jellemző volt, hogy a dél-koreai befektetők elsősorban a járműgyártás területén fejlesztenek. Az autóiparban jelent meg korábban a Hankook, a Woory Industries és a Lotte is.

