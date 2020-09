Még nagyobb veszélyben a Brexit-megállapodás

Végleg kudarcba fullaszthatja az Európai Unióval a jövőbeni együttműködésről folyó tárgyalásokat az a törvénytervezet, amelyet ma nyújtanak be a brit parlamentben. A belső piacot szabályozó dokumentum ugyanis gyakorlatilag felülírná a tavaly elfogadott kilépési megállapodás Észak-Írországgal foglalkozó protokolljának egyes részeit, ami Brüsszel számára elfogadhatatlan. Ráadásul Boris Johnson kormánya ezzel tudatosan nemzetközi jogot sért – ezt kedden a parlament alsóházában el is ismerte Brandon Lewis Észak-Írországért felelős miniszter. A szavai hatalmas felháborodást keltettek a kormányzó konzervatív párt képviselői között is, Theresa May volt kormányfő figyelmeztetett, hogy London a lépéssel súlyos károkat okoz nemzetközi hitelességének.

Hogyan tudja ezek után a kormány biztosítani külföldi partnereit arról, hogy az Egyesült Királyság betartja az általa aláírt megállapodásokkal járó jogi kötelezettségeit?

– tette fel a kérdést. A várható súlyos következményekre hívta fel a figyelmet éjszakai videóközleményében David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, és megismételte: a 27-ek elvárják Londontól a megállapodás tiszteletben tartását.

Bár a tervezetet csak ma teszik közzé, az információk egy része már kedden kiszivárgott. A Sky News értesülése szerint a kormány lehetőséget adna magának arra, hogy saját hatáskörben korlátozza az északír–brit határon végzendő vámellenőrzéseket abban az esetben, ha nem születik meg a kereskedelmi megállapodás az EU-val – a kilépési megállapodás értelmében ez közös uniós–brit hatáskör. A kérdés komolyságát mutatja, hogy a Financial Times úgy tudja, a nemzetközi jog megsértése miatt kedden mondott le a kormány jogi irodájának vezetője.

A tárgyalások ugyan ma folytatódnak a jövőbeni kapcsolatokról Michel Barnier és David Frost között, a hangnem azonban elsősorban Londonban annyira kiélesedett, hogy az álláspontok közeledése a törvénytervezet nélkül is szinte kizárt lett volna. A bizonytalanság miatt a font szerda reggelre hathetes mélypontra zuhant, péntek óta összesen 1,8 százalékkal gyengült a dollárral szemben.