Minden jel szerint lassult a kilábalás

Negyedéves alapon a bruttó hazai termék rekordmagas növekedése várható, ám az előző évitől még így is 4,8–6,2 százalékkal maradhat el a magyar gazdaság teljesítménye.

Az eddig ismert adatok alapján az idei harmadik negyedévben 6 százalékkal zsugorodhatott a bruttó hazai termék (GDP) az előző év azonos időszakához képest – mondta a Világgazdaság kérdésére Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Varga Mihály pénzügyminiszter még a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén ismertette a tárca heti gazdasági indexét, amely ennél alacsonyabb, 4,8 százalékos éves alapú visszaesést mutatott. Az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexe szeptemberben 86,7 pontra emelkedett az augusztusi 85,1 pontról, és bár a mutató messze jobb, mint a válság áprilisi mélypontján – amikor 75,4 pontot mértek –, még mindig elmarad a tavalyi 110,1 pontos átlagtól. Július óta havonta egy-két ponttal javul a hangulatindex, ami a kilábalás lassulására utal – ezt Varga Mihály tényként kezelte a vándorgyűlésen mondott beszédében.

A szeptemberi beszerzésimenedzser-index júliusban és augusztusban valamivel a konjunktúrára utaló 50 pont felett alakult, ám szeptemberben, a második járványhullám hatására 48,8 pontra süllyedt.

Világszerte gyors felpattanást láthattunk, ám a kilábalás tempója lelassult, ez tükröződik a felmérésekben, amelyek jelzik: az optimista várakozásokkal szemben ismét a pesszimizmus került túlsúlyba

– magyarázta a bizalmi indexekről Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője aki úgy véli, a gazdaság akkor térhet magához igazán, ha meglesz a koronavírus elleni vakcina. A szakértő az idei harmadik negyedévben rekordmagas, 10 százalékos növekedést vár az előző negyedévhez képest, az előző év július–szeptemberitől azonban szerinte is 6 százalékkal maradhat el a GDP. A téli időszakban mind a járvány, mind a gazdasági problémák felerősödhetnek, amit fokozhat az amerikai elnökválasztás és a megállapodás nélküli Brexit hatása.

Az ING Bank elemzőjének alapforgatókönyve – amely szerint 2021 közepére lesz vakcina – idén 5,5 százalékos visszaeséssel számol, amit 4,9 százalékos felpattanás követhet, a gazdaság 2022 közepére térhet vissza a válság előtti állapothoz.

Németh Dávid 2020-ban a bruttó hazai termék 6,2 százalékos zsugorodását várja. A negyedik negyedév súlya kiemelkedő a GDP-ben, egy vártnál jobb vagy rosszabb teljesítmény néhány tizeddel javíthat vagy ronthat a gazdaság éves teljesítményén. Az idei utolsó hónapokban még bizonyosan elmarad a gazdaság teljesítménye az egy évvel korábbitól, a fővárosi turizmus továbbra is padlón maradhat, a járműgyártás enyhe mínuszban zárhat, a gyógyszeripar, az online kereskedelem és a karácsonynak köszönhetően a kiskereskedelem többletes lehet. Virovácz Péter 60 százalék esélyt ad az általa megadott alapforgatókönyvnek. Enyhe korlátozásokkal és a tavaszihoz hasonló lezárásokkal is számolt, ezek bekövetkezési esélyét 20-20 százalékra taksálja. A köztes makropálya idén ősszel enyhe korlátozásokkal és 2021 végére elkészülő vakcinával számol, 2020-ban 7 százalékkal eshet a gazdaság teljesítménye, ezt még jövőre is enyhe, 0,3 százalékos mérséklődés követheti. Az ING Bank pesszimista kalkulációjában ősszel jókora korlátozások jöhetnek, amelyek a vakcina hiányával 2021-ben is folytatódhatnak. A GDP 8 százalékkal zsugorodna idén, és jövőre is tetemes, 4,5 százalékos visszaesést szenvedne el a gazdaság.