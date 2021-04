Negyedik hullámtól tartanak Amerikában

Visszafogja a francia gazdaság idei növekedését a koronavírus terjedésének lassítására bevezetett harmadik országos zárlat, az amerikai munkaerőpiac azonban kilábalni látszik a válságból.

Történelmi rekorddöntéssel reagált hétfőn a New York-i tőzsde az amerikai munkaerőpiaci hírekre, és elemzők egész hétre jó hangulatot várnak. Az első alkalommal munkanélküli-segélyért folyamodók száma a munkaügyi ­minisztérium legfrissebb adatai szerint 719 ezerrel nőtt, meghaladva a 680 ezres várakozásokat, és a tartósan segélyen lévőké sem csökkent a reméltnek megfelelően, de márciusban jelentősen megugrott az új álláshelyek száma. Országos szinten 916 ezerrel több embert foglalkoztattak, ami a legnagyobb növekedés tavaly augusztus óta, és 6 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta. A javulás a korlátozások feloldásának, az oltási kampány gyorsításának és az 1900 milliárd dolláros ösztönzőcsomagnak az eredménye, Anu Gaggar, a Commonwealth Financial Network vezető befektetési elemzője szerint azonban kockázatokat is rejt. Úgy véli,

a munkahelyek számának és a béreknek a vártnál gyorsabb növekedése növekvő spirálba hajthatja az árakat, és arra késztetheti a jegybank szerepét betöltő Fedet, hogy az ígértnél hamarabb szigorítson a laza monetáris politikán.

További veszélyt hordoz a gazdaság talpra állása szempontjából a koronavírus-járvány esetleges negyedik hulláma, amelynek már látszanak a jelei, annak ellenére, hogy nagyon jól halad az oltási kampány. A járványügyi központ adatai szerint naponta átlagosan több mint hárommillió embert oltanak be, a hét végére 61,5 millió ember kapta meg mindkét, több mint 106 millió pedig az első adagot. A brit vírusvariáns terjedése miatt azonban másfél hónapja nem csökken, sőt, két hete kissé emelkedik hétnapos mozgóátlagban a napi fertőzések száma, és a hét végén is 64 ezer fölött maradt. Ez a variáns elsősorban a még be nem oltott fiatalabb korcsoportokban terjed.

A vírus gyors terjedése és az oltási kampány lassúsága az amerikainál változatlanul nagyobb problémát okoz Európában.

Franciaországban újabb korlátozásokat vezettek be szombaton, és emiatt a gazdaság a korábban jelzett 6 százalék helyett csak 5 százalékkal növekszik majd az idén – nyilatkozta Bruno Le Maire gazdasági miniszter a Journal du Dimanche című lapnak. A GDP 8,1 százalékkal zsugorodott tavaly, Emmanuel Macron elnök ezért sokáig habozott az újabb szigorítások bevezetése miatt, ám nem maradt más választása. Így szombattól négy hétig mindenki csak a legszükségesebb esetben hagyhatja el lakóhelye tíz kilométeres körzetét, bezártak az iskolák és a nem alapvető cikkeket árusító boltok, mintegy 150 ezer üzlet. Le Maire azt is elmondta, hogy a tárca áprilisban 11 milliárd eurót fordít a vállalkozások, a nehéz helyzetben lévő családok és a munkanélküliek támogatására.

Görögországban is további anyagi segítségre számíthatnak a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások, a pénzügyminiszter ígérete szerint a kormány 130 millió (hitelből származó) eurót fordít erre a célra áprilisban. Bár az országban változatlanul nő a fertőzöttek száma, tegnap megnyithattak a nem alapvető cikkeket árusító kisboltok.