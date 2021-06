Scope: jövőre pörög fel a növekedés

A magyar bruttó hazai termék (GDP) 4,5 százalékkal nőhet 2021-ben, jövőre 5,5 százalékra pöröghet fel, a potenciális növekedés erőteljes – derült ki a Scope Ratings elemzéséből. A magyar államkötvények jelenleg BBB+ besorolásúak a hitelminősítő intézetnél, stabil kilátások mellett. A Scope elemzése rámutatott:

a fiskális politika az idén is erősen támogatja a válságból való kilábalást.

Az emelkedett államadósság fiskális sérülékenységet okozhat, a bruttó kormányzati finanszírozási igény 2021-ben elérheti a GDP 18 százalékát. A hitelminősítő elemzése aláhúzta:

a Magyar Nemzeti Banknak – valamint a lengyel és a cseh jegybanknak is – továbbra is hatékony eszközökkel kell rendelkeznie a forint árfolyamának védelmében, mivel a globális nagy jegybankok is a monetáris normalizáció útjára léphetnek.

A Scope Ratings legközelebb július 16-án vizsgálja felül a magyar államadósság besorolását. Az elemzők egyöntetűen arra számítanak, hogy a hitelminősítők idén még nem módosítanak a magyar besoroláson. A 2021-es adósságráta és hiányadat ismeretében leghamarabb 2022-ben jöhet átfogó felülvizsgálat, de az sem kizárt, hogy 2023 előtt nem módosítanak az osztályzaton.