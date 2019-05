Távolabb a recesszió, jövőre újra beindulhat a globális növekedés

Az Amundi várakozása szerint a globális makrogazdasági növekedés idén belassul, ám jövőre újra, mérsékelt gyorsulással lehet számítani – az idei 3,4 százalék után 3,6 százalékos a növekedési prognózis. A növekedés motorja a feltörekvő országok gazdasága lehet, ami az idei 4,6 százalékos növekedés után 4,8 százalékos bővülést produkálhat.

Ehhez ugyanakkor fontos, hogy ne mérgesedjen el a továbbiakban az USA-Kína viszony.

A tartós kereskedelmi háború sem Kínának, sem az USA-nak nem érdeke – az Egyesült Államokban lassan a választásokra való felkészülés kerül előtérbe, épp ezért a Trump-kormányzatnak az érdeke az lesz, hogy a gazdaság teljesítménye megugorjon – az USA-ban idén és jövőre is a bővülés lassulását várja az Amundi csoport, miközben Európában is gyorsulást vár az elemzőház. A recessziós félelmek nem tűntek el, de most kissé távolabbra került a ciklus vége – másfél-két év múlva juthatunk ide.

A piacok eltérően áraznak: a részvénypiacokon a márciusi korrekció ellenére az indexek még mindig relatíve magasan állnak, miközben a kötvényhozamok a mélyben vannak. A 2 és 10 éves USA kötvények különbségének hozamgörbéje kiegyenesedett, ami egyértelműen recessziót jelez.

Fórián-Szabó Gergely az Amundi Alapkezelő Zrt. vezető elemzője szerint ugyanakkor

lehetséges olyan forgatókönyv, hogy a világ 3-3,5 százalékos növekedése (USA 2 százalék) mellé alacsony jegybanki kamatok társulnak, hiszen nincs érdemi inflációs nyomás. ű

Minden jegybank alacsony reálkamatokat szeretne, hogy elinflálhassa az adósságot – emlékeztetett az elemző. Az USA-ban már egyértelműen az a várakozás, hogy a tavaly év végi – előre meghirdetett – kamatemelést követően kamatcsökkentés következik. Európában az Amundi már tavaly sem várt kamatemelést, sőt ma már az ECB kamatcsökkentése sem kizárt.