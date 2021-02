Újból korai büdzsé jön

A tavaszi ülésszakban elfogadásra kerül a jövő évi költségvetés, emellett egyéb jogharmonizációs és ágazati törvények elfogadása várható – emelte ki Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának elnöke a Figyelőnek adott interjújában, megjegyezvén: a Fidesz és a KDNP frakciója készen áll arra, hogy rugalmasan és gyorsan kezeljék a beérkező ágazati igényeket.

2020 január 1-től április 1-ig zajlik a gazdaság-újraindítási akcióterv első szakasza

– ismertette Bánki Erik. Részletezte: a lakásépítések áfájának 5 százalékra történő csökkentése egy nagyon fontos lépés az építőipar újraindításának támogatására. Ugyanis az építőiparnak jelentős szerepe van a hazai foglalkoztatottságban és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulása is jelentős. A szektor megerősítése, valamint a magyar családok támogatása több ponton is találkozik. Ilyen a lakásfelújításokhoz biztosított hárommillió forintos kedvezményes hitel, amelyhez hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást is kapnak a családok – tette hozzá.

Hangsúlyozta azt is: az új intézkedések között szintén fontos, hogy tízmillió forintos kamatmentes hitelt kaphatnak a legkisebb vállalkozások. Ilyenre nem volt példa a rendszerváltoztatás óta. A futamidő tíz évre szól, hároméves moratóriummal, tehát három évig nem kell megkezdeni a törlesztést, és ezt követően is kamatmentesen fizetik a részleteket. A kormány maximum tízmillió forintos kamatmentes hitelét szinte bármire költhetik a vállalkozások, semmilyen megkötés nincsen. A cél az, hogy a hitelfelvétel is a lehető leggyorsabb és legolcsóbb legyen. Alapvetően a bér és járulékok költségeit, a rezsiköltségeket, illetve a készletezést tudják finanszírozni ebből a forrásból, de a működéssel kapcsolatban szinte bármire fordítható – húzta alá a parlament gazdasági bizottságának az elnöke, aki kitért arra is, szerencse a szerencsétlenségben, hogy

a turizmus és a vendéglátás ágazata az, amely a legnagyobb veszteségeket elszenvedve, szinte azonnal leállt, de ez az két ágazat az, amelyik a leggyorsabban képes regenerálódni. Ezt mutatta a tavalyi év is.

Budapestet leszámítva, valamennyi vállalkozás 2020-as eredménye megközelítette vagy meg is haladta az előző évi szintet. A Balatonon és a vidéki helyszíneken 30 éve nem volt akkora forgalom, mint tavaly nyáron. Budapest a külföldi turisták elmaradása miatt sajnos tényleg nagyot veszített. A főváros nehéz helyzetét tovább súlyosbította az, hogy a főpolgármester késlekedett a döntésekkel, majd amikor végre lépett, az sem volt hatékony és eredményes. A következő években érdemes megfontolni egy hangsúlyosabb belföldi marketing kampányt. Az nem egészséges, hogy a főváros vendégforgalmának több, mint 90 százalékát a külföldiek adják. Ennél Párizs vagy Róma is sokkal jobb mutatókkal bír – zárta mondandóját Bánki Erik.

A teljes interjú a Figyelő legfrissebb számában olvasható!