A jogalkotás létfontosságú a gazdaság működésében

A kormány a gazdaságpolitikáját elsősorban a jogalkotáson keresztül tudja megvalósítani, amely így fontos szerepet tölt be a gazdaság működtetésében – jelentette ki Varga Mihály a Magyar Ügyvédi Kamara által szervezett Magyar Ügyvédek Napján. A pénzügyminiszter kiemelte: a világban zajló gazdasági folyamatokra, a technológia változására való felkészülés határozott és gyors lépéseket kíván, ebben fontos szerepet töltenek be a jogi tevékenységet végzők is.