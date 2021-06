Az egyik fronton véget ér az európai-amerikai vámháború

Az Európai Unió és az Egyesült Államok öt évre felfüggeszti az Airbus-Boeing vitában kölcsönösen kivetett büntetőtarifákat, és december elejéig szabtak határidőt a megegyezéshez az amerikai acél- és alumíniumimport után fizetendő vámok ügyében.

Charles Michel, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság első embere és Joe Biden amerikai elnök keddi csúcstalálkozójuk előtt bejelentették, hogy megszületett a tűzszünet a két fél közötti vámháború egyik frontján:

öt évre felfüggesztik a büntetővámokat, amelyeket egymás termékeire vetettek ki a 17 éve tartó vitában az Airbus és a Boeing szubvenciója miatt, hogy a Kína jelentette fenyegetésre koncentrálhassanak.

Az egyezség nem csupán a páneurópai és amerikai repülőgépgyártónak jelent megkönnyebbülést, hanem több tucatnyi egyéb ágazatnak is, melyeket negatívan érintettek a tarifák.

A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) előbb az Egyesült Államok számára hagyta jóvá 7,5 milliárd dollár értékű uniós import megvámolását, amelyet Donald Trump akkori amerikai elnök 2019 októberében meg is tett, bár nem használta ki a teljes értékkeretet. A WTO ezután az EU számára is megítélte négymilliárd dollár értékű büntetővám kivetését az amerikai importra, amit Brüsszel némi halogatás után tavaly november elején, az elnökválasztás előtt meg is tett.

Márciusban azonban mindkét fél felfüggesztette a vámokat július 11-éig, hogy még egy esélyt adjon a megegyezésre. A végleges és részletekbe menő megoldás megtalálása azonban igen bonyolult a majdnem két évtizedes jogi hercehurca után, amelynek során a Reutersnek név nélkül nyilatkozó forrás szerint több ezer oldalnyi dokumentum gyülemlett fel, így maradtak egyelőre az ötéves halasztásnál.

Az áttörésben komoly szerepet játszott, hogy Washington visszakozott, és elvi alapon már nem ellenzi, hogy az Airbus állami hitelt kapjon a jövőben, és nem követel ebben az esetben kompenzációt.

Ahhoz azonban ragaszkodik, hogy egy ilyen kölcsönről előzetes értesítést kapjon.

Hogy ez mire jogosítaná fel, azt egyelőre nem lehet tudni. Kritikus kérdés az is, hogy milyen kamatot tekintenek majd piackompatibilisnek az esetleges jövőbeni kölcsön esetén, mindenesetre sikerült dűlőre jutni egy sor alapelvben, hogy elkerüljék a két gyártó túlzott állami támogatását.

Katherine Tai, az Egyesült Államok új kereskedelmi főképviselője már korábban is optimistán nyilatkozott a megegyezés esélyeiról, mert a mindkét félnek „a nagyobb kérdésre” kell koncentrálnia – Kína előretörésére a repülőgépgyártás területén is. Erre a fenyegetésre hívta fel a figyelmet Marjorie Chorlins, az amerikai kereskedelmi kamara rangidős alelnöke is, aki hétfőn újságírók előtt megerősítette, hogy minden érintett fél fokozott figyelemmel figyeli Kína előretörését, és különösen a repülőgépgyártás „masszív állami támogatását”.

Az Airbus-Boeing vita rendezése ráadásul szerinte az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok egészének „hatalmas lökést adhat”, mert bizonyítja, hogy mindkét félben megvan a jó szándék a viták tárgyalásos rendezésére. Ezt bizonyítja, hogy nem csupán ezek a kölcsönösen kivetett vámok tűnnek el egy időre a színről, hanem sikerült előrelépni egy másik kérdésben, az acél- és alumíniumimportra kivetett amerikai büntetőtarifák ügyében is, amelyeket szintén Trump vezetett be nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva. Bár később több államot mentesített a vámok alól, az EU nem tartozott a kedvezményezettek körébe. A keddi csúcson azonban megállapodtak, hogy december 1-jéig ezt a kérdést is rendezik majd.