Fontos megbízást kapott Macron a G7-találkozón

A G7 vezetői szombat este egyetértésre jutottak abban, hogy

az elsődleges célkitűzés továbbra is az, hogy Irán ne tehessen szert atomfegyverre, és csökkenjen a feszültség a Perzsa-öböl térségében.

A G7-csoport idei elnökeként a francia államfő kapott felhatalmazást arra, hogy a tanácskozáson elhangzottak alapján tárgyalásokat folytasson az iráni hatóságokkal – közölte a forrás, aki további részleteket nem árult el.

Macron hónapok óta vezető szerepet tölt be abban, hogy megpróbálják megmenteni a 2015-ben Iránnal aláírt atomalkut, amelyből az Egyesült Államok tavaly májusban kilépett. A francia elnök éppen a biarritzi csúcstalálkozó előtt, pénteken Párizsban fogadta Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert.

Diplomáciai források szerint a biarritzi csúcstalálkozót megnyitó vacsorán megállapodtak abban is, hogy

meg kell erősíteni a párbeszédet és az együttműködést Oroszországgal, de azt túl korainak ítélték meg, hogy Moszkvát ismét felvegyék soraikba és G8-csoportként folytassák működésüket.

Eltérő a véleménye Észak-Korea újabb rakétatesztjéről az amerikai elnöknek és a japán miniszterelnöknek: vasárnap Biarritzban Donald Trump úgy vélte Phenjan nem sértett semmiféle megállapodást, Abe Sindzó megítélése azonban ezzel ellentétes volt.

Trump és Sindzó eltérő véleményen

Nem örülök ugyan, de Kim Dzsong Un nem sértett semmiféle megállapodást

– mondta Trump a G7-csúcstalálkozó helyszínén, emlékeztetve arra a „jó szándékú” levélre, amelyet a hónap elején kapott. Abban az észak-koreai vezető jelezte: rövidesen folytatni kívánja a tárgyalásokat országa atomprogramjáról az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával, egyben „bocsánatot kért” a korábban végrehajtott ballisztikusrakéta-kísérletek miatt.

Abe Sindzó ugyanakkor azt hangsúlyozta, „A rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták kilövése az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak nyilvánvaló megsértése”.

A KCNA észak-koreai hírügynökség vasárnap jelentette, hogy Phenjan új fejlesztésű, nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt az ország vezetője, Kim Dzsong Un személyes felügyelete mellett. A híradás szerint a szombaton végrehajtott teszt sikeres volt. Kim Dzsong Un hangoztatta, hogy „hatalmas fegyverről” van szó. Észak-Koreának folytatnia kell a koreai stílusú stratégiai és taktikai fegyverek fejlesztését – emelte ki a phenjani vezető.

Szakértők szerint az észak-koreai sorozatos rakéta- és egyéb fegyvertesztek célja, hogy Phenjan bővítse mozgásterét az atomprogramjáról folytatott tárgyalások felújítása esetére.

Trump rárepült Kínára

Donald Trump amerikai elnök szerint nem okoz feszültséget a G7-országcsoport Biarritzban összegyűlt vezetőinek körében, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi háborúban áll Kínával. Újságírók érdeklődésére Trump határozottan állította:

nem hallott semmi olyasmit, hogy bárki bírálná őt az importvámok kivetése miatt.

Sajtójelentések szerint azonban több ország vezetője aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kínai-amerikai kereskedelmi vita negatív hatással lehet a világgazdaságra. Boris Johnson brit kormányfő épp vasárnap délelőtt fogalmazott úgy, hogy inkább a kereskedelmi békét kedveli, és nem támogatja importvámok kivetését.

Zuhantak a tőzsdeindexek a pénzügyi piacokon, miután Washington a napokban újabb importvámok kivetését jelentette be, összesen 550 milliárd dollár értékű kínai termékre, válaszul Peking korábbi vámemelésére.

Donald Trump a G7-csúcstalálkozón azt mondta: egyelőre nem tervez újabb intézkedéseket hozni Pekinggel szemben, és nem hirdet szükségállapotot, amely – saját megítélése szerint – felhatalmazná őt arra, hogy elrendelje az amerikai vállalatok távozását Kínából.

Ehhez jogom van, ha akarom, országos szintű szükségállapotot rendelhetnék el. De pillanatnyilag ez nem áll szándékomban

– mondta az amerikai elnök, aki pénteken egy Twitter-üzenetben utalt arra, hogy felszólította az amerikai cégeket, kezdjék el felkutatni a kínai piac alternatíváját, sőt, hozzák vissza az Egyesült Államokba a Kínába kiszervezett termelést.

A Kínával szembeni stratégiája mellett azonban továbbra is kitartott, és azzal vádolta meg Pekinget, hogy évente 300-500 milliárd dollár értékű szellemi tulajdont lop el az Egyesült Államoktól, amely emiatt évente 1000 milliárd dolláros veszteséget szenved el. „Ez szükségállapotnak tekinthető” – jegyezte meg Trump. Kijelentette azt is, hogy végül Kína engedni fog az amerikai követeléseknek, és változtatni fog az Egyesült Államokhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatán. „Tárgyalásokat folytatunk. Ők is ugyanannyira akarják a megállapodást, mint mi” – mondta Trump.

Cikkünk folyamatosan frissül.