Májusban indul a konvektorcsere program

Az Otthon melege program tíz alprogramja keretében eddig 300 ezer háztartás korszerűsítését támogatta az állam.

Kétmilliárd forintos kerettel, 60 százalékos támogatási intenzitással, és pályázónként 750 ezer forintban maximált elnyerhető összeggel hirdetik meg az Otthon melege program konvektorcsere alprogramját

– jelentette be Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára szerdán a Construmán.

A pályázatokat május 20-ától lehet beadni, az addig hátralévő időben a ma közzétett pályázati útmutató és részletes műszaki tartalom alapján energetikailag megalapozott tervek elkészítésére van lehetőség. Komplex tervekkel is lehet pályázni, azaz nem csak készülékcserére, hanem kéménybélelésre, fűtéskorszerűsítésre.

Az Otthon melege program tíz alprogramja keretében eddig 300 ezer háztartás korszerűsítését támogatta az állam összesen 36 milliárd forint értékben.

Ezzel – hangsúlyozta az államtitkár – 300 millió kWh energiát, azaz 100 ezer háztartás energiafogyasztását váltották ki. A kormány kiemelt célja, hogy ne csak szabályozókkal, hanem támogatási eszközökkel is segítse a fenntarthatóságot. Erre példa a most zárult háztartási gépcsere program is – jelezte Wingartner Balázs.

Kárpáti József, az ÉVOSZ Könnyűszerkezetépítő tagozatának elnöke kiemelte, hogy a Construmával egy időben zajló Ökocity kiállítás példát mutat ahhoz, hogy az egyes háztartások miként tudnak tenni a klímakatasztrófa elkerüléséért. Az épületek energiafogyasztása ugyanis rendkívüli volumenű, még mindig, egyes városokban a lakhatással kapcsolatos energiafelhasználás teszi ki a teljes nagyságrend 68 százalékát.