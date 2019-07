Pénzügyminisztériumi kisokos a csokhoz

A Pénzügyminisztérium honlapján már elérhető a lakáscélú állami támogatásokról szóló összes tájékoztató, amelyek a családvédelmi akcióterv keretében júliusban életbe lépett legújabb, kedvező változásokat is tartalmazzák. Az otthonteremtéssel kapcsolatos információk közzétételének a célja a gyorsabb banki ügyintézés segítése mellett az, hogy minél több gyermekes család a lehető legkisebb adminisztrációval vehesse igénybe a lakáscélú kedvezményeket.

A pénzügyi tárca honlapján elérhető tájékoztatók részletesen ismertetik a legújabb otthonteremtésre vonatkozó szabályokat is. Így többek között a július 1-én hatályba lépett „falusi csok” minden részletére kitér az erről szóló 12 oldalas tájékoztató.

A legalább három gyerekes családok akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a vásárlással egybekötött bővítés, illetve korszerűsítés esetén. Meglévő lakás bővítésekor, illetve korszerűsítésekor is jár a kedvezmény, amelynek összege éppúgy, mint a vásárlásnál, a gyermekek számától függ.

Egy gyermekes családoknak 300 ezer forint,

kétgyermekeseknek 1,3 millió forint,

és legalább három gyermekeseknek 5 millió forint támogatás jár.

Az új lakás fogalma bővült: most már a szakértői vélemény alapján felhasználható a már meglévő építményalap is. A beruházótól vásárolt építés alatt lévő új lakás esetében igényelt kamattámogatott kölcsön teljes összege a használatbavételi engedély előtt is folyósítható.

A külföldről hazatelepülők, az ápolási és gyermekek otthongondozási díjában részesülők, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) szereplők is igényelhetik a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) speciális változatát, a falusi csokot – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Ebben az esetben a kamattámogatási időszak csak a használatbavételi engedély bemutatását követően kezdődik. Korábbi gyermekvállalás nem teljesítése esetén is köthető újabb gyermekvállalást tartalmazó támogatási szerződés, ennek egyetlen feltétele van: a támogatott két szülő egyike más személy kell, hogy legyen, mint a korábbi támogatási szerződésben szereplő két fél.

Néhány korábbi szabály megszüntetésével még több család veheti igénybe az otthonteremtési kedvezményeket. Így például nemcsak a 35 millió forintos vételár korlát szűnt meg a használt lakások vásárlásakor, hanem a támogatás igénylését megelőző öt éven belüli értékesített lakóingatlanból származó bevételre vonatkozó visszaforgatási kötelezettség is megszűnt a használt lakás vásárlásához és meglévő lakás bővítéséhez igényelt támogatások esetén.

A lakástámogatással érintett ingatlan székhelyként történő bejelentés szabályai is megtalálhatóak a tárca honlapján, az Otthonteremtés fül alatt. Amennyiben a CSOK-ot igénylő az érintett ingatlant később egyéni vállalkozása, vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság székhelyeként be kívánja jegyeztetni, akkor az erről szóló nyilatkozatát a CSOK igénylése során – a támogatási kérelemben – teheti meg, ennek következményeként a CSOK csekély összegű (de minimis) támogatássá minősül.