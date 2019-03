Újdelhi és Ankara is kegyvesztetté válhat

Donald Trump amerikai elnök szeretné, ha Indiát és Törökországot is kivennék azon országok sorából, amelyeknek vámmentességet biztosít az Egyesült Államok bizonyos termékekre. Újdelhi nem aggódik, bár India profitált a legnagyobb mértékben a kedvező feltételekből.

Gyengült az indiai rúpia az amerikai dollárral szemben, miután Donald Trump megtette az első lépést afelé, hogy India kikerüljön azon országok köréből, amelyeknek kedvezményes kereskedelmi feltételeket biztosít az Egyesült Államok. Az amerikai elnök egy levélben tájékoztatta a kongresszusi képviselőket, hogy azért érzi ezt szükségesnek, mert India nem biztosít az USA számára megfelelő piaci hozzáférést.

Ha mi exportálunk motort Indiába, százszázalékos vámot vetnek ki rá. Amikor viszont India küld hozzánk motort, egyáltalán nem kell vámot fizetnie

– idézi Trumpot a Financial Times.

Narendra Modi indiai miniszterelnök az elmúlt években megemelte az importált termékekre kivetett vámokat, hogy így segítse a hazai feldolgozóipart. Ez több amerikai céget is érzékenyen érintett – közöttük az Apple-t és a Fordot is. Eredetileg március elején lépett volna életbe egy újabb indiai vámemelés több amerikai termékre is, a Modi-kormány azonban végül április elsejére halasztotta a bevezetést. Anup Wadhawan kereskedelmi államtitkár szerint az amerikai intézkedés hatása elhanyagolható India szempontjából, hiszen a 3700 terméktípusra érvényes vámmentességet mindössze 1784 árucikk esetében használták ki.

Wadhawan hangsúlyozta, hogy az országnak éves szinten 190 millió dollárnyi valós haszna származott különleges státuszából.

Nem sokat profitált ebből az ipar, az amerikai vámok eleve alacsonyak

– nyilatkozta egy másik kormányzati tisztségviselő is a Reutersnak. Modi számára mindettől függetlenül aggasztó Trump lépése, az ellenzék kezében ugyanis aduász lehet az amerikai intézkedés a tavaszi parlamenti választás előtt.

Az indiai exportszövetség igazgatója, Ajay Sahai ráadásul nem is érzi indokoltnak a kormányzati nyugalmat. „Attól tartunk, hogy az USA-ba exportált mezőgazdasági, tengeri és kézművestermékek mennyiségét visszavetik majd az új vámtarifák” – mondta.

