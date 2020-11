Egy hamburgerrel 4000 liter vizet „rágunk meg”

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem két fiatal hallgatója képviselő hazánkat a Red Bull Basement nemzetközi innovációs versenyen.

Guthy Máté és Popovics Kinga csapata, az IWI célül tűzte ki, hogy minden termékre kerüljön egy vízindex, amely megmutatja, hogy hány liter víz szükséges ahhoz, hogy az adott termék elkészülhessen – olvasható az energiaital-gyártó közleményében.

Úgy, ahogy például egy elektronikai eszköznél jelzik, hogy melyik energiaosztályba sorolhatók. Kevesen tudják például, hogy egy hamburger elfogyasztása során közel 4000 liter vizet „rágunk meg” képletesen.

Ez egy hosszú távú célt szolgáló projekt, de nem csak az egyetemisták figyelmét szeretnénk felhívni erre a problémára

– fejtette ki Popovics Kinga, aki Guthy Mátéval alapvetően az emberek szemléletformálásában hisz és az ötletük célja is az, hogy másképp gondolkodjon egy picit mindenki az elfogyasztott ételek kapcsán. A kreatív csapat munkáját segíti Fekets György informatikus és Posta Donát EQ formatervező is. Az IWI szám első körben az élelmiszeripari cikkekre fókuszálna, de ha beválik a rendszer, kiterjesztenék több olyan iparágra is, ahol tetemes a vízfogyasztás.

Nagyon örültem, hogy a környezettudatosság és a tudatosságra nevelés is fontos missziója a győztes projektben résztvevő egyetemistáknak. A cél, hogy egy olyan applikációt hozzanak létre, ami információt ad, de utána a döntés már a mi kezünkben van: vizet spórolunk, máshogy élünk, változtatunk a szokásainkon. Ez a csapat nem csak felismerte, hogy világméretű probléma a tiszta ivóvíz hiánya, igyekszik is tenni ellene úgy, hogy az a következő generációk életét is befolyásolhatja

– hangsúlyozta a Red Bull Basement magyarországi fordulójának zsűritagja, Tomán Szabina vállalkozó.

A Red Bull Basement már harmadik éve hozza össze az egyetemi élet ifjú tehetségeit, akik projektjeikkel a világunk fenntartható fejlődéséért dolgoznak. A világdöntő győzteseként kikerülő csapat a Red Bulltól stabil hátteret kap projektje megvalósításához.