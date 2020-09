Ismét lehet jelentkezni a Start it @K&H inkubátorprogramba

Átmentek a startupok a pandémiás vizsgán

Digitális fejlettségüknek köszönhetően a hazai startupok jelentős részének kevésbé okozott nehézséget az elmúlt félévre jellemző online működés, hatékony mentorálás és üzletfejlesztési segítség nélkül azonban a koronavírus-járvány az ő növekedésüket is visszavetheti. A K&H a jelenlegi helyzetben is kitartóan támogatja a hazai startup ökoszisztéma fejlődését, ezért meghirdeti őszi jelentkezési időszakát a Start it @K&H inkubátorprogramba, ahová október 2-ig – iparági korlátozás nélkül – várják a csapatok pályázatait.