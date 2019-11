Fókuszban lesz a technológia

A technológia fejlődése nagy változásokat eredményez a személyes adatok kezelése területén, amit folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az új európai adatvédelmi biztosnak – mondta Szabó Endre Győző, aki első magyarként került be a poszt új vezetőjét kiválasztó uniós eljárás utolsó fordulójába.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökhelyettese kifejtette, a személyes adatok termékként, vagy fizetőeszközként történő megjelenése jogi és gazdasági kihívást jelent, amelynek megoldásában a tagországok adatvédelmi hatóságainak is részt kell venniük, szorosan együttműködve egymással.

Hangsúlyozta, a magyarországi adatvédelmi kultúra erejét és a magyar hatóság aktív uniós szerepét is jelzi, hogy egy magyar jelölt is állva maradt az Európai Bizottság szokásos, felső vezetői kiválasztásra irányuló eljárásában.

Szabó Endre Győző elmondta, a biztos megválasztását több fordulós kiválasztási eljárás előzi meg, amelynek végén az Európai Bizottság három jelöltet nevez meg. A magyar adatvédelmi hatóság elnökhelyettese mellett egy lengyel és egy francia jelölt, Wojciech Wiewiórowski és Yann Padova maradt versenyben.

A magyar jelölt emlékeztetett, még két meghallgatás vár rájuk, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanis közös megegyezéssel választja ki a következő biztos személyét.

Az európai adatvédelmi biztos fontos kontroll funkciót tölt be: ellenőrzi az Európai Unió intézményeinek adatkezelését, továbbá adatvédelmi szempontból véleményezi az unió jogszabály-tervezeteit – hangsúlyozta Szabó Endre Győző, hozzátéve, a szervezet vezetőjét ötéves ciklusra választják meg, a következő biztosnak idén december 5-én kell hivatalba lépnie.