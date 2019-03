A külkereskedelem recessziós faktor

A 2008-ashoz képest vélhetően sokkal kevésbé lesz súlyos a sokak által előrejelzett válság hatása Magyarországon, mivel a háztartások, a vállalatok és az állam pénzügyi helyzete is kedvezőbb, mint a korábbi válság előtt, de az ország nyitottsága miatt a külső sokkok hatása megjelenik a hazai termékek iránti keresletben.

A válság gyakorlatilag még most is tart, mivel a gazdasági növekedés elsősorban egy szűk rétegnek kedvez, az aranyévek akkor köszönthetnek be, ha a társadalom egésze profitál majd a fejlődésből – mondta lapunk kérdésére Carlota Perez, a London School of Economics (LSE) oktatója, a Kondratyev-ciklus szakértője. A krízist várhatóan egy olyan esemény zárhatja le, amelynek a hatása globálisan, minden országban – így Magyarországon is – érezhető lesz.

A közgazdász felsorolása szerint jöhet egy újabb pénzügyi válság, amely a hatalmasra duzzadt adósságállományokhoz köthető, lehet politikai radikalizáció következménye, a klímaváltozáshoz köthető természeti katasztrófa, mint például egy árvíz New Yorkban vagy akár egy háború is.

Nem feltétlenül kell katasztrófának bekövetkeznie ahhoz, hogy felnyíljon az emberek szeme, és új irányba fejlődjön a gazdaság, ehhez akár egy enyhébb károkat okozó recesszió is elegendő lehet – magyarázta Carlota Perez.

Már tíz éve tart a mostani, bizonytalan időszak, ami többé-kevésbé megegyezik az előző, hasonló átmenet hosszával, a 30-as évek válsága után tizenöt évig tartott, míg magához tért a világ.

Az LSE kutatója kifejtette: semmi sem garantálja, hogy beköszöntenek az aranyévek, és évtizedekig tartó fellendülést hoznak, ám ami egyértelmű, hogy a technológiai fejlődés lesz a békés gyarapodás hajtóereje.

