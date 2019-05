Az ipar és az építőipar is hozzájárult a GDP növekedéséhez

Az idei első negyedévben 5,3 százalékkal a nőtt bruttó hazai termék (GDP) a múlt év azonos időszakához viszonyítva, a legnagyobb mértékben a piaci szolgáltatások, az ipar és az építőipar járult hozzá a növekedéshez – erősítette meg pénteken kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző negyedévhez mérten 1,5 százalékkal bővült a GDP volumene. A bruttó hazai termék 5,3 százalékos növekedéséhez a szolgáltatások 2,1 százalékponttal, az ipar 1,3, az építőipar 1,2 százalékponttal járult hozzá.

A felhasználási oldalon a háztartások fogyasztási kiadása 2,6 százalékpontot, a beruházások 4,2, a nettó export 1,3 százalékpontot tett hozzá a gazdasági növekedéshez. A készletváltozás 3,4 százalékponttal csökkentette a növekedést.

Az élénkülő ipar jól teljesített

A legfontosabb változás a részletes adatok alapján, hogy a növekedés szerkezete kiegyensúlyozottabbá vált. 2016 óta először fordult ugyanis elő, hogy a belső kereslet mellett a nettó export is pozitívan járuljon hozzá a növekedéshez. Ez utóbbi önmagában 1,3 százalékponttal emelte a gazdasági növekedés ütemét – olvasható az ING kommentjében.

A belső tételek közül egyértelműen kiemelkedik a háztartások tényleges fogyasztása, ami 3 százalékponttal járult hozzá a GDP bővüléséhez. Az egyetlen negatív tétel a készletváltozás volt, ami önmagában 3,4 százalékponttal mérsékelte a GDP-növekedést. Itt vélhetően az autóipari problémák lecsapódása jelent meg:

míg 2018 folyamán megnőtt a készlet, mert típusengedélyek hiányában nem tudták értékesíteni az autókat, addig vélhetően az idei első negyedévben ennek a készletnek a jelentős leépítése következett be.

A termelési oldalon nem látunk érdemi meglepetést, bár a szolgáltató szektor növekedési hozzájárulásának 2,1 százalékpontra mérséklődése mindenképpen érdekes, hiszen a bérnövekedés továbbra is dinamikus és a lakossági bizalom is emelkedett.

Eközben az építőipar 1,2 százalékpontos növekedési hatása rekord magasnak tekinthető.

Ezúttal azonban az élénkülő ipar (ami a jó exportszámokban is lecsapódott) felül tudta múlni hozzájárulásban az építőipari adatot. Egyedül a mezőgazdaság mérsékelte csekély mértékben a gazdaság növekedését az első negyedévben, elsősorban a rossz időjárás következtében.

Ami az idei év hátralévő részét illeti, látva, hogy az első negyedév 5 százalék feletti növekedése a készletezési folyamatok miatt még gyengének is mondható, egyáltalán nem lenne meglepő, ha a gazdasági növekedés 4,5-5 százalék között maradna a következő egy-két negyedévben. Persze nagyon sok múlik majd a külső hatásokon, így a kereskedelmi háborún vagy épp az euróövezetben tapasztalt gazdasági gyengélkedésen. A most bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv hatása idén még mérsékelt lehet a GDP-bővülésre. Összességében 2019-ben akár 4,5 százalék körül is lehet a gazdasági növekedés – teszi hozzá az ING.