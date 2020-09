David Frost: Anglia nem lesz az unió hűbérállama

Nem leszünk az unió egyik hűbérállama – jelentette ki David Frost, a Brexittel foglalkozó angol tárgyalóküldöttség vezetője a Mail on Sunday-nak. Mint mondta, nem Nagy Britannia lesz az első, amelyik ebben a játszmában „előbb fognak pislogni” és a királyság nem ijed meg a megállapodás nélküli kilépéstől sem – számolt be a cikkről a Reuters.

Az Egyesült Királyság január 31-én lépett ki az Európai Unióból, ez követően egy tizenegy hónapos átmeneti időszak kezdődött, amelynek végén a tervek szerint a két fél megállapodhat a majdani kapcsolatok szabályozásáról.

A legutóbbi tárgyalási kör augusztus 21-én fejeződött be, a következő a jövő héten esedékes. A britek átfogó szabadkereskedelmi megállapodást szeretnének kötni az EU-val.

A legutóbbi, hetedik tárgyalási forduló után David Frost azt nyilatkozta, hogy az EU változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy London a jövőben is fogadja el az állami támogatások és a halászati szabályozás uniós szakpolitikai előírásait.

Az angol tárgyalódelegáció feje a most vasárnapi nyilatkozatában is leszögezte, hogy nem fognak kompromisszumot kötni a saját törvényeik ellenőrzésének alapjairól és nem fognak elfogadni az egyenlő versenyfeltételeket csorbító előírásokat, mint ahogy a devizájuk feletti kontrollt érintő kérdésben sem képzelhető el semmiféle uniós beleszólás. Véleménye szerint mindezen nem is kellene polemizálni, hiszen az Egyesült Királyság polgárai egy szabad és független Angliára szavaztak, amikor az Európai Unióból történő kilépés mellett tették le a voksukat. Hozzátette: Anglia egy a kanadaihoz hasonló szabadkereskedelmi megállapodást tart elképzelhetőnek.

A brit főtárgyaló kitérően válaszolt arra a kérdésre, hogy a megállapodás elmaradása esetén a brit királyi haditengerészet járőrözést kezdhet-e januártól, az átmeneti időszak lejártával a brit területi vizeken a brit halászati jogok védelmére. Frost úgy fogalmazott: nem kíván részletekbe bocsátkozni arról, hogy Nagy-Britannia miképp ellenőrzi majd területi vizeit, de a brit kormány feladata lesz, mint ahogy annak meghatározása is, hogy ki férhet hozzá e vizekhez, ha nincs halászati megállapodás az EU-val.

A brit tárgyalásvezető erőteljesen bírálta az előző miniszterelnök, Theresa May Brexit-tárgyalási gyakorlatát, mondván: May kormánya meghatározó pillanatokban hátrált meg, és ebből az EU azt a következtetés vonta le, hogy nem kell komolyan venni, amit a britek mondanak.

„Ezért az idén a munka jelentős része abból áll, hogy ráébresszük az EU-t: komolyan gondoljuk, amit mondunk, és nekik is komolyan kell venniük álláspontunkat” – tette hozzá.

David Frost hangsúlyozta: a brit kormány „egyáltalán nem fél” attól a lehetőségtől sem, hogy végül nem születik kétoldalú kereskedelmi megállapodás az EU-val. Folytatja, sőt gyorsította is az előkészületeket az egyezmény elmaradása esetére, és készen áll arra, hogy ilyen körülmények között is fenntartsa kereskedelmi kapcsolatait az unióval.