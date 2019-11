Szeptemberben 11,1 százalékkal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz mérve, a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 9,0 százalékkal emelkedett a kibocsátás – jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az adatok jelentős élénkülést mutatnak az előző havi 0,3, illetve 2,7 százalékos növekedés után. Az előző hónaphoz, augusztushoz viszonyítva 3,1 százalékkal nőtt az ipar teljesítménye.

A munkanaphatástól megtisztított éves adat és a havi változás mutatója szeptemberben volt a legmagasabb ebben az évben.

A legnagyobb súlyú járműgyártásban, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában jelentősen gyorsult a növekedés éves üteme az augusztusi 2,0, illetve 5,9 százalék után. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása az augusztusi 3,2 százalékos visszaesés után nőtt, ám az üteme elmaradt az ipari átlagtól.

Az ipari termelés az év első kilenc hónapjában 6,3 százalékkal volt nagyobb, mint az előző év azonos időszakában.

A szeptemberi ipari termelés részletes adatait jövő szerdán, november 13-án közli második becslése alapján a KSH.

A két legfontosabb ágazat robbantott

Az ipar az elmúlt évek egyik legerősebb teljesítményét felmutatva havi alapon 3,1 százalékkal tudott bővülni, szezonális hatással kiigazítva – áll az ING elemzésében. Éves összevetésben ezzel 9 százalékkal nőtt a kibocsátás volumene. Hiába érkeznek tehát rosszabbnál rosszabb hírek az euróövezeti feldolgozóiparról, a magyar teljesítményre ez még mindig nem hatott. A szeptemberi kiemelkedő produktum egyértelműen az autógyártás felpörgéséhez köthető, a nyári szünet után magasabb fokozatba kapcsolt a szegmens.

Emellett átlag feletti bővülést mutatott az elektronikai ipar is, vagyis pont a két legfontosabb ágazat tudott robbantani a harmadik negyedév utolsó hónapjában. A mai adat egyben azt jelenti, hogy a meglepően erős kiskereskedelmi teljesítmény után az ipar is kiemelkedő negyedévet produkált. A mind negyedéves, mind éves alapon mért teljesítmény javulása azt jelenti, hogy III. negyedéves GDP-növekedés a vártnál is erősebb lehet, vagyis továbbra is 5 százalék közelében alakulhat.