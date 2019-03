Rossz hírek érkeztek a német gazdaságról

Enyhén romlott a fogyasztói hangulat Németországban a GfK piackutató intézet kedden közzétett, áprilisra vonatkozó fogyasztói hangulatindexének tanúsága szerint.

A mintegy kétezer ember megkérdezése alapján számított mutató 10,4 pontra süllyedt. Elemzők jobb értékre, 10,8 pontra számítottak az előző havi, a felülvizsgálat után 0,1 ponttal 10,7 pontra csökkentett érték után. Egy évvel ezelőtt 10,8 ponton állt a hangulatindex értéke.

A Gfk három alindexet is használ a fogyasztói hangulat következő havi alakulásának értékeléséhez.

Ezek közül a fogyasztók gazdasági kilátásokról alkotott véleményét számszerűsítő mutató 7,0 ponttal, 11,2 pontra emelkedett, öt hónapja először nőtt, de így is messze elmarad az egy évvel korábbi 45,9 ponttól.

A fogyasztók jövedelmi várakozásait számszerűsítő mutató 55,9 pontra csökkent az előző havi 60,0 pontról, de így is magasan áll. A mutató értéke egy évvel ezelőtt 54,9 ponton állt.

Az index vásárlási hajlandóságot számszerűsítő összetevőjének aktuális értéke 50,1 pontra csökkent az előző havi 53,6 pontról. Egy évvel ezelőtt 59,1 ponton állt az alindex értéke.

Jóllehet a jövedelmi várakozások és a vásárlási hajlandóság is csökkent, a németek fogyasztói hangulata továbbra is határozottan pozitív. A stabil munkaerőpiaci feltételek a munkahelyek számának emelkedésével együtt azt eredményezik, hogy a fogyasztókban továbbra is megvan az erős hajlandóság a költekezésre, különösen azóta, hogy az alacsony kamatok fényében nem jelent vonzó alternatívát a takarékoskodás – mutattak rá a Gfk kutatói. Kiemelték:

a fogyasztás idén is jelentős pillére lesz a német gazdaság növekedésének, amennyiben a Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszüntetésével kapcsolatos bizonytalanságok és a kereskedelmi konfliktusok nem fokozódnak tovább.

A legfontosabb az, hogy el kell kerülni a bizonytalanság átterjedését a munkaerőpiaci várakozásokra, mivel a fogyasztást visszavetné, ha a munkavállalók úgy éreznék, már nincs olyan biztonságban munkahelyük, mint eddig volt.