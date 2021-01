Változatlanul hagyta kamatát a Fed

Amint várható volt, idei első ülésén is 0,00–0,25 százalékon hagyta az irányadó dollárkamatsávot a Federal Reserve (Fed), és más változást sem jelentett be a monetáris politikában. Az amerikai jegybank a gazdaságot segítő értékpapír-vásárlásait is változatlan ütemben és összetételben folytatja. A Fed ezúttal nem közölt friss gazdasági előrejelzéseket, és a decemberi ülése óta közzétett adatok nem szolgáltak olyan biztató fejleményekkel, amelyek a monetáris ösztönzők visszavonására teremtenének kilátást.

Közleményében a Fed megerősítette, hogy továbbra is minden eszközével támogatja a járvány okozta hatalmas nehézségekkel küzdő amerikai gazdaságot, foglalkoztatási és árstabilitási céljai elérése érdekében.

A bank továbbra is havi 80 milliárd dollár értékben kíván állampapírt, és 40 milliárd dollár értékben jelzálogpapírokat vásárolni. A gazdaság kilátásai továbbra is jelentős mértékben a járványtól és a vakcinázástól függnek

– erősítette meg a jegybank.

A koronavírus elleni első vakcinák decemberi engedélyezése óta a Fed döntéshozói közt általánosan az a vélemény alakult ki, hogy a járvány okozta válság végjátékába léptünk, és a második félévtől erős gazdasági növekedés indulhat.

Ezt a reményt erősíti az új elnök, Joe Biden által ígért 1900 milliárd dolláros gazdaságösztönző csomag is, ugyanakkor eddig még az amerikaiak egytizedét sem oltották be a Covid-19 ellen,

és a döntéshozók azt is gyakran említették, hogy a gazdaságban, főképp a Fed által szorosan figyelt munkaerőpiacon komoly és nehezen gyógyuló sebeket ütött a járvány.

A várt gazdasági növekedés hirtelen lökést adhat az inflációnak is, ami végül elvezethet a monetáris politika szigorításához, de sietnie akkor sem kell a Fednek, mert a tavaly bejelentett új inflációcélzó rendszerben jó ideig tolerálhat két százaléknál magasabb inflációt is. Ezt a stratégiát tegnapi ülésükön meg is erősítették a Fed döntéshozói. Ugyanakkor már az első célzások a szigorításra komoly piaci mozgásokat indíthatnak, de az infláció decemberben csak 1,4 százalék volt, és az inflációs várakozások is mérséklődtek a közelmúltban.

A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás javulásának sebessége mérséklődött az elmúlt hónapokban, és a gyengeség főleg a pandémia sújtotta szektorokban összpontosult

– fogalmazott a bank közleménye.