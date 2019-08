Bérlakást épít a dolgozóknak Nyírbátor

Öt év alatt ötezer új munkahely létesült Nyírbátorban, ahol a város bérlakásépítéssel kedvez a helyi munkáltatóknak és leendő lakosainak.

Hetvenegy bérlakás építése kezdődött el a nyírbátori önkormányzat nettó egymilliárd forintos beruházásában, kétharmad részben hitelből. A jövőre elkészülő lakásokra óriási a kereslet, mert a 12,5 ezer lakosú kisvárosban az utóbbi öt évben mintegy ötezer új munkahely létesült, és továbbiakra is van esély, ha helyben is megoldható a dolgozók lakhatása. Máté Antal, Nyírbátor polgármestere a Világgazdaságnak elmondta, hogy az országban elsők között vágtak bele munkásszálló építésébe is, a 114 férőhelyes épületet szeptemberben adják át. A város ipari parkjában működő cégekhez naponta 80 busszal 160 településről utaztatják a dolgozókat, ami jelzi, hogy a folyamatban lévő ingatlanfejlesztésekkel még nem tehetnek pontot a program végére.

A tervek szerint kétévente újabb ütemekben nagyjából 70 bérlakást épül, amelyeket kicsivel a piaci árszint alatt – ami ma körülbelül ezer forint négyzetméterenként – adnak majd bérbe. A mintegy 265 ezer forintos négyzetméteráron kialakítandó lakásokat egy 9 hektáros, az önkormányzat által közművesített telekre építik, ahol a párhuzamosan kezdődő magánlakás-építési programmal együtt tíz éven belül 600-800 új ingatlan készülhet el.

