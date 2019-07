A nőknek még várniuk kell a férfi bérszintekre

A futball a világ talán legnépszerűbb sportja, több mint száz éve rúgják a labdát és nézik a meccseket a világ minden pontján. A férfiak privilégiumának tartott játékot azonban elérte az emancipáció szele, bár a nők több évtizedes lemaradásban vannak férfitársaikhoz képest. A történelmi megkésettség pedig minden egyenlőtlenség okozója, még a futball tekintetében leginkább demokratikusnak számító Egyesült Államokban is, ám az USA lehet a női futball Angliája.

A napokban ért véget a nyolcadik női labdarúgó világbajnokság – a döntőben az Egyesült Államok Hollandiát győzte le – ám még a 21. század elején is sokak számára idegennek és furcsának tűnik a női foci.

A hölgyek futballja egyre erőteljesebb mértékben fejlődik, emelkedik a női tornák összdíjazása és egyre több néző kíváncsi a szebbik nem futballpályán mutatott teljesítményére.

A férfiak és a nők közötti különbség – a futball szempontjából – ennek ellenére még nem tűnt el, az urak a fociban egy hatalmas előnnyel rendelkeznek: több évtizedes futballkultúrával és múlttal bírnak, míg

a női foci viszonylag „új találmánynak” számít.

A régi korokban szerzett privilégium pedig magával vonzza a több pénzt, a nagyobb érdeklődést és a társadalmi elfogadottságot is.

A lehetőségek hazája a női foci hazája is egyben

Az Amerikai Egyesült Államok női labdarúgó-válogatottja magabiztosan nyerte az idei, Franciaországban rendezett tornát, s ezzel már négy világbajnoki és ugyanennyi olimpiai elsőségnél tartanak. Gál Attila, sportfogadási tanácsadó szerint nem volt meglepő a tengerentúli ország sikere, azonban egy érdekességet is megoszt, miért is az USA csapata a legsikeresebb.

A hetvenes években egy olyan törvényt fogadtak el Amerikában, melynek lényege az volt, hogy kötelező a férfiakkal megegyező lehetőséget biztosítani a női sportolóknak is. Ennek a törvénynek a hatására minden sportágban megemelkedett a profi női sportolók száma. A labdarúgás pedig különösen nagyot profitált belőle

– mondta a VG.hu-nak a szakértő. Gál Attila hozzátette: az Egyesült Államokban a fiúk inkább a kosárlabdát, a jégkorongot, az amerikai futballt és a baseballt részesítik előnyben az európaiak által kedvelt focival szemben, így lehet az, hogy a férfiak gyengébb mutatókat produkálnak, mint női társaik.

A legtöbb igazolt női labdarúgó pedig Amerikában játszik.

A sportfogadási tanácsadó úgy látja, hogy hiába az amerikai lányok sikeressége, a marketing szempontból erősen menedzselt ligákkal szemben – amerikai foci vagy a kosárlabda – nincs sok esélyük, hogy nézők százezreit ültessék a képernyők elé.

Kis pénz kis foci; kis pénz, női foci?

A nők és a férfiak focija között talán a legordítóbb különbség a pénzügyekben rejlik. A nők jóval kevesebbet keresnek, mint férfi társaik, s bár hiába nőnek a hölgyek juttatásai, még így is hihetetlen különbségeket fedezhetünk fel. Egy szemléletes példa: a tavalyi férfi foci vb-n a csapatok között összesen 400 millió dollárt osztottak szét, a női mezőnyben idén ez mindössze 30 millió dollár volt. Hozzá kell tenni: ez az összeg már a duplája annak, mint amennyi négy éve volt.

Gál Attila szerint ennek oka összetett, a fizetéseket pedig a piac határozza meg, bár hozzáteszi, két részre kell bontani a női focit: az Egyesült Államokra és a világ többi részére.

Ha értelmes keretek között akarunk vitatkozni, akkor először el kell dönteni, hogy mi alapján érdemes elosztani a pénzdíjakat. Mi számítson leginkább? A nézettség? A teljesítmény?

– teszi fel a kérdést a szakértő, amire a piac adja meg a választ. Cristiano Ronaldo és Kylian Mbappe például több tízmillió szurkolót is a képernyők elé tud csábítani, azonban egyelőre még jóval kevesebben ülnek a tévék elé, hogy megnézzék Pernille Harder cseleit vagy Ada Hegerberg lövéseit. Mindemellett le kell szögezni, hogy mindannyian kiváló játékosok a saját csapataikban.

A nagyobb nézettség pedig több bevételt generál, így több pénzt oszthatnak szét a klubok és a szövetségek a profi férfi focistáknak.

Úgy véli, hogy üzleti alapon nem elképzelhető – öt-tíz éven belül legalábbis – a férfiak és a nők azonos díjazása klubszinten. Ehhez több évtized kitartó munkájára van szükség.

Amerikával kapcsolatban teljesen más a helyzet:

az amerikai női labdarúgó válogatott 2016 és 2018 között több profitot termelt, mint a férfiak nemzeti tizenegye.

Míg Alex Morganék 50,8 millió dollárt hoztak a konyhára, addig Micheal Bradley és csapata „csak” 49,9 millió dollárt focizott össze. Látható tehát, hogy a női csapat anyagilag is sikeres, sőt sikeresebbek, mint a férfiak, ezzel szemben

a nők meccsenként 4 950 dollárt kapnak,

a férfiak pedig 13 166 dollárt tesznek zsebre.

Itt már piaci alapon is magasabb bér illetné a nőket, ezzel szemben az urak több mint kétszer annyit visznek haza egy-egy válogatott fellépés után.

A fentiek alapján a női foci felemelkedése az amerikai kontinensen lehetséges:

az USA-ban vált sikeressé a sportág, valamint

az Egyesült Államokban a női foci jelentős profitot termel.

Emellett a hölgy labdarúgók példaképekké is válhatnak, Alex Morgant már közel tízmillióan követik az Instagramon, s jellegzetes rózsaszín hajpántja divatot teremtett a kislányok körében.

Itthon kevésbé ismert a női foci

Gál Attila sportfogadási tanácsadó a VG.hu-nak azt is elmondta, tapasztalatai szerint a fogadók kevésbé érdeklődnek a női mérkőzések iránt, ám a közmédia közvetítéseknek is hála, itthon is egyre többek számára volt látható a hölgyek tornája. Ez azért is fontos szerinte, mivel egy sportfogadó könnyebben játszik meg olyan meccset, amit láthat is a képernyőn, mint egy olyat, aminek csak a statisztikáit követheti az interneten.

Ami azonban biztos, hogy szükség van a folyamatos tévés közvetítésekre. Az nem elég, hogy évi pár meccset adjanak a sportcsatornák. Folyamatosan képernyőre kell tűzni minél több eseményt, hogy teljesen természetessé váljon a szurkolóknak a női foci világa

– fogalmazott Gál Attila.