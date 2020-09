Amerikai tulajdonba került az FC Parma

Az amerikai Krause csoport megvásárolta az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Parma Calcio 1913 csapatát. A tengerentúli üzleti csoport pénteken írta alá szerződését az eddigi tulajdonossal a klubrészvények 90 százalékának felvásárlásáról. Az együttest a 2015-ös csődje után megvásárló Nuovo Inizio cég a részvények kilenc százalékát tartotta meg, míg egy százalék annál a vállalkozásnál maradt, amely a gárda szurkolóinak biztosít részvényvásárlási lehetőséget.

Régi álmunk vált valóra a Parma Calcio megszerzésével. Ez a klub harcosokból áll, akik a Serie D-ből indulva három év alatt három osztályt léptek feljebb, ami a rugalmasságukat is bizonyítja

– méltatta a Parmát Kyle Krause, a tulajdonosi csoport ügyvezetője.

A Parma még soha nem nyert olasz bajnokságot, de az 1990-es években világraszóló sikereket ért el, mivel kétszer megnyerte az UEFA Kupát, egyszer pedig a Kupagyőztesek Európa Kupáját. Az „aranykorszak” után a csapat gyengült, majd anyagilag is megroggyant, 2015-ben pedig csődbe ment és visszasorolták a negyedosztályba. Onnan viszont évről évre feljebb kapaszkodott, tavaly visszajutott a Serie A-ba, amelyben a 11. helyen zárta a 2019/20-as szezont.

Olaszországban az utóbbi években több klubot is tengerentúli befektetők vásároltak meg. Az AC Milannak, az AS Romának és a Fiorentinának is amerikai, míg a Bolgonának kanadai tulajdonosa van.