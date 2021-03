Már nem durcás a Hungaroring a MotoGp pálya miatt

Stratégiai partnerségre lépett a a Hungaroring és a HUMDA, a cél a hazai autó-motorsport erősítése, nem pedig a mogyoródi és a hajdúnánási pályák konkurálása.

A tervek szerint 2022-ben a Magyar Nagydíj futamát követően megkezdődik a Hungaroring teljes átépítése – erről is beszélt Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója egy mai online sajtótájékoztatón. Az állami tulajdonú társaság vezetője elmondta, hogy a nyílt közbeszerzés a tervezésre lezajlott, ezekhez várhatóan nyár végén kapják meg az engedélyeket, a kivitelezés tendereztetése pedig ezt követően indulhat meg. Az ajánlatkérő a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., amely az állami magasépítési beruházások megvalósításáért felel.

A konkrét építkezés tíz hónap alatt kell, hogy végbe menjen,

hogy 2023-ra a létesítmény újra készen álljon a Forma-1-es mezőny fogadására. A szakértők szerint ez tartható határidő.

Gyulay Zsolt vázolta, hogy a beruházás alapvetően három szegmensből tevődik össze: egyrészt létrehoznak egy méltó fogadó részt a bejáratnál, boltokkal, vendéglátóegységekkel, másrészt újjáépítik a paddock épületet és a közel tízezer fős lelátórészt.

„A sorozat éves riportjában a magyar infrastruktúrát jelölték meg a leggyengébb láncszemnek, a Ferrari garázsa például beázott.

Ez nyilván nem maradhat így” – fogalmazott. Azt is hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nem csak azt szolgálja, hogy 2027-ig a Hungaroringen megtartható legyen a világ egyik legnépszerűbb versenye, hanem a záloga is annak, hogy esély legyen a lejáró licensz meghosszabbításának. Kiért arra, hogy az idei augusztusi futamra is készen kell állnia a pályának, ahogy eddig az elmúlt 25 évben mindig, de egyelőre a covid-okozta bizonytalanság miatt nem tudják, hogy milyen keretek között tartható meg az esemény. „Zs-forgatókönyvünk is van, reméljük, tudunk nézőket fogadni, kérdés, hogy csak hazaiakat, vagy külföldieket is. Ez az átoltottságtól függ. Fontos látni, hogy az üzemeltetés kizárólag a pálya bevételeiből finanszírozható, nincs állami mankó.

A múlt évben se jegyeladásaink nem voltak, a pályahasznosítás pedig leállt. Még egy ilyen időszakot nehezen bírnánk ki.

Azt mindenesetre kezdeményezik, hogy az egészségügyi dolgozók helytállását megköszönve a járványhelyzetben szabadjegyeket kínáljanak fel. Az eseményen Gyulay Zsolt stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatójával. A Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség gondozásában zajlik a hajdúnánási MotoGp-pálya megvalósítása. Ezzel összefüggésben a Hungaroring vezetője elmondta, hogy

kezdetben durcásak voltak, mert a projekt olyan elemeket vonultat fel, amelyekről Mogyoródon álmodni sem mertek.

Ráadásul sportszakmai szempontból is kényes az új pálya építése, mivel ez konkurenciát jelent a Hungaroringnek. Ezeket a szempontokat azonban sikerült átbeszélni, és mára már látszik hogy a HUMDA nem rivális, hanem éppen plusz forrásokat jelent a Forma-1-es komplexum számára, amelynek köszönhetően végre elindulhat az ottani fejlesztés. A következő időszak kérdése, hogy hogyan lehet a két centrum üzemeltetését összehangolni, illetve erősíteni az auto-motorsportban rejlő szinergiákat. Ezt hangsúlyozta Weingartner Balázs is. ”A HUMDA feladatai között szerepel a sportdiplomáciai kapcsolattartás, valamint az autó-motorsportot érintő komplex szemléletmódváltás. Magyarország számára ez a terület kitörési pontot jelenthet a koronavírus-járvány okozta válság után is„.

Ebben fontos szerepet szánnak a Hungaroringnek, amely a hazai autó-motorsport Szilícium-völgye, ezért szeretnék fellendíteni az itteni k+f tevékenységet, illetve a mérnökképzést is.