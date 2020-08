Michael Jordan egykori fekete Mercédeszét is meg lehet vásárolni

Michael Jordan egykori Mercedes Benz S600 Lorinser típusú autójára lehet licitálni, amelynek értékét 100 ezer dollárra becsülik – írta meg a TMZ.

A volt NBA sztár még a kilencvenes években vásárolta meg a fekete Mercedest, nemrég pedig a Beverly Hills Car Club vásárolta meg, majd döntött úgy, hogy licitálásra bocsátja. Az autóban 157 ezer mérföld van, azonban számos extrával (elektromos ablakemelőkkel, fűtött ülésekkel és klímával) fel van szerelve.

Michael Jordan’s @MercedesBenz S600 Lorinser seen in ‘The Last Dance’ is for sale: https://t.co/pN0PvoQBAS pic.twitter.com/NkanipTthO

— Car and Driver (@CARandDRIVER) August 12, 2020