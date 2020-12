Milliárdos nyereményeket hozott az FTC BL-szereplése

Nagy érdeklődés övezte a sportfogadási piacon a Ferencváros labdarúgócsapatának Bajnokok Ligája-szereplését,

ugyanis a hat csoportkörös mérkőzésre együttesen több mint 6,85 millió egységnyi fogadás érkezett be, az összes nyeremény pedig meghaladta a 2,55 milliárd forintot

– derült ki a Világgazdaság érdeklődésére a Szerencsejáték Zrt. által közölt adatokból.

A földi értékesítési hálózatban elérhető Tippmix és a digitális csatornákon játszható Tippmixpro statisztikájának összesítése alapján megállapítható, hogy a regisztrált fogadások száma és a kifizetett nyeremény alapján is a Juventus elleni, 4–1-es FTC-vereséggel véget ért budapesti találkozó emelkedett ki a sorból, miután ez az esemény több mint 1,3 millió fogadást vonzott, miközben a szerencsés játékosok markát összesen 787 millió forint ütötte.

Azon a héten a Ferencváros mérkőzése több sportfogadót mozgatott meg, mint a Real Madrid–Internazionale vagy éppen az RB Leipzig–PSG rangadó.

A magyar bajnokcsapat mind a hat BL-főtáblás meccsén legalább 1,01 millió fogadást regisztrált az állami játékszervező társaság, miközben a nyeremények átlaga meghaladta a 425 millió forintot.

Az, hogy az utolsó, 1–0-s Dinamo Kijev-győzelmet hozó ukrajnai mérkőzésen alig haladta meg a 100 millió forintot a kifizetés, azzal állhat összefüggésben, hogy a fogadók jelentős része az itthoni 2–2 után bízott abban, hogy Szerhij Rebrov együttese képes lesz az idegenbeli bravúrra, ezzel pedig a BL-csoport harmadik helyére ugorva bejut az Európa-liga tavaszi, egyenes kieséses folytatására. A hagyományos „1X2” fogadási sor mellett az őszi mérkőzések egyik slágere volt a „mindkét csapat szerez gólt” opció, az első négy fellépésén ugyanis a Ferencváros játékosai betaláltak a Barcelona, a Dinamo Kijev és a Juventus kapujába is. Emellett a „Franck Boli szerez gólt” opció is kétszer az utolsó pillanatokban fordult termőre, miután az elefántcsontparti csatár az ukránok és az olaszok kapuját is a 90. percben vette be.

A Szerencsejáték Zrt. 542 milliárd forintos tavalyi nettó árbevételének a 47 százalékáért, több mint 250 milliárd forintért felelt a sportfogadás. A koronavírus-járvány előtt az üzletág forgalmának 70 százalékát az online csatornával szemben a hagyományos értékesítési hálózat adta, a pandémia első hulláma idején azonban 50-50 százalékra módosult ez az arány.

A sportvilág újraindulásával inkább a kétharmad-egyharmados megoszlás a jellemző a hagyományos Tippmix javára, de a TippmixPróban rejlő növekedési potenciál változatlanul megvan. A nemzeti lottótársaság a közelmúltban meg is újította sportfogadási szegmenst: a folyamat fontos állomása volt a nyereményvisszafizetési arány növelése, a fogadási kínálat bővítése és az online platform megújítása. A modern arculatú és számos új funkcióval kiegészült Tippmixpro oldal immár mobilbarát formában, megújult fogadószelvénnyel és interaktív élményt nyújtó élő fogadásokkal érhető el.