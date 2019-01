Nemcsak játszani, birtokolni is jó

Miután David Beckham az Inter Miami „megalkotása” után végre beszállt a Salford City tulajdonosi körébe is, a Világgazdaság összeszedte, hogy kik azok a híres és sikeres sportolók, akik klubokat, csapatok birtokolnak, vagy részesedésük van bennük.

Azonban mielőtt előre szaladnánk, nézzük meg közelebbről, hogy Beckhamék, milyen úton-módon lettek a Salford City tulajdonosai.

Az 1940-ben Salford Central néven alapított klubot 2014-ben vette kezébe az egykori manchesteri „társaság”, nevezetesen Paul Scholes, Nicky Butt, Gary és Phil Neville, valamint Ryan Giggs. A klub megvásárlása után a Class of ’92 (1992-ben kerültek a Manchester Unitedhez) néven emlegetett fiúk részt vettek a csapat nyári edzésin, ahol hangsúlyozták, hogy

hosszú távú célkitűzésik legfőbb pontja, hogy 15 éven belül a másodosztályig jussanak fel.

A salfordi játékosok rendkívül komolyan vették a terveket, ugyanis 13-0-ás veretlenségi sorozattal kezdték a következő szezont a nyolcad osztályban.

Még abban az évben, szeptemberben bejelentették, hogy a korábbi vörös ördögökből álló tulajdonosi kör eladta a tulajdonosi jogok 50 százalékát a szingapúri milliomos Peter Lim-nek, aki nem mellesleg a spanyol Valencia tulajdonosa is.

A csapat teljesítménye viszont váratlanul visszaesett ezután, így menesztették az edzőt, az új trénerrel viszont szárnyalni kezdett a csapat, és 2015-ben bajnokként jutottak fel a hetedik osztályba. Nem sokkal ezután a BBC bemutatta a Class of 92′ – Out of Their League című dokumentumfilmet, amely a manchesteri hatok karrierjét mutatja be, hogy miként lettek munkásosztálybeli család sarjaiból csúcsgazdag szupersztárok.

A Salford City pedig azóta is rendületlenül menetel,

jelenleg az ötöd osztályban szerepelnek, amely a legmagasabb szint a klub történetében.

Itt tartunk most, amikor David Beckhamet is sikerült meggyőzni a többieknek, hogy szálljon be az egyre sikeresebb üzletbe. A United legendás 7-esét állítólag már a kezdetektől noszogatták a többiek, hogy ha csak minimális részesedéssel is, de legyen részese a biznisznek, ám Beckham éppen az Inter Miami MLS-klub alapításával volt elfoglalva – ami ennél egy lényegesen grandiózusabb üzlet. Most viszont – hogy a floridai letelepedés végre sínre került – beadta a derekát Scholes-éknak, s

10 százalékkal beszállt a Salfordba. Így most mindannyian birtokolnak 10 százalékot, Peter Lim pedig 40 százalékos tulajdonos maradt.

A Salford City jelenleg az ötöd osztály harmadik helyén tanyázik – mindössze egy ponttal lemaradva az első helytől –, ami azt jelenti, hogy ebben az évben is ugorhatnának egy osztályt. Ha ez sikerülne, már-már tündérmesévé válna a klub története azzal, hogy 5 év alatt 4 osztállyal jutottak feljebb.

Szinte divat a klubtulajdonlás

Manapság egyre több aktív vagy már visszavonult sportoló lát lehetőset a klubtulajdonlásban: van, aki saját csapatot alapít, van, aki teljes egészében megvásárol egy egyesületet, de a leggyakoribb példa a résztulajdonosi szerepkör. Nézzük tehát, mely ismert sportolókra igaz a fenti példák valamelyike.

Lebron James – Liverpool (futball)

A kosárlabdázó sosem titkolta, hogy egy nap tulajdonosa szeretne lenni egy nagy kaliberű amerikai sport franchisenak, ennek értelmében már 2011-ben szerződést kötött a Fenway Sports Marketing nevű céggel – a Boston Red Sox testvér-vállalatával –, amely még 2010-ben vásárolta meg a Liverpool futball csapatát 477 millió dollárért.

Az üzlet részeként James résztulajdonos lett a Liverpoolnál, a kosaras 6,5 millió dollárt fektetett be, amely 2 százalékos részesedésre volt elég.

LeBron álma tehát valamelyest valóra vált, ám a nagy amerikai bizniszre még várnia kell.

Williams testvérek – Miami Dolphins (amerikai futball)

A Williams lányok még 10 évvel ezelőtt, 2009-ben látták meg ezt az üzleti lehetőséget, ezzel

ők lettek az első nők, akik az NFL-ben szereztek maguknak tulajdonosi jogokat.

Az ügyben nyilván közre játszik, hogy – Venus szavai szerint – Serena randizott korábban a Miami sztárjaival, LaVar Arringtonnal és Keyshawn Johnsonnal, ám állításuk szerint mindig is vérbeli Dolphins szurkolók voltak.

A miami csapat egyébként vonzza a sztárokat, olyan neveket találhatunk a tulajdonosok között, mint Gloria Estefan, Marc Anthony, vagy Jennifer Lopez.

Michael Jordan – Charlotte Hornets (kosárlabda)

A világ legnagyobb kosárlabdalegendája még 2006-ban szállt be a Hornets-be, majd 2010-ben főtulajdonos lett, amikor 175 millió dollárért kivásárolta Robert Johnsont is.

Jordan ezzel már 89,5 százalékos többségi tulajdonos a klubban.

2017-ben a baseballba is beszállt, ami a legendás 23-mastól nem is áll olyan távol, ugyanis kosárlabdázó pályafutása után a baseball pályákon próbált szerencsét. Jordan a Miami Marlins csapatánál lett résztulajdonos két évvel ezelőtt.

Shaquille O’Neal – Sacramento Kings (kosárlabda)

Az egykori Los Angeles-i sztár igazán sokoldalú személyiség: színészkedett, rappelt, showműsorokban szerepelt, így nyilvánvaló volt, hogy egy idő után valamelyik sportklubnál is kiköt – hogy a kályhánál maradjon.

Miután személyzeti kérdésekben tanácsadóként funkcionált a Sacramento Kings NBA-csapatnál,

2013-ban vásárolt magának 4 százaléknyi részesdést, ezzel kezdetét vette a „Shaqramento”-korszak.

2018-ban pedig kinevezték a Kings e-sport szakosztály ügyvezető igazgatójának, így Shaq egyre nagyobb hatalomhoz jut Sacramentóban.