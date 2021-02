Egyre erősebb üzlet a női sport

Lassan, de biztosan csökken a különbség a férfi és női sportokból származó bevételek között. Bár még messze elmarad a férfi sportágak bevételétől, egyre nagyobb potenciál mutatkozik a női sportban a szponzorok és befektetők számára is – állapítja meg a Deloitte legfrissebb előrejelzése.

A női sportok esetében a közvetítési jogok és a szponzor szerződések összesen legfeljebb dollármilliókat érnek el.

Az előrejelzése szerint a női sportból származó bevételek az 1 milliárd dollárt sem fogják elérni 2021-ben, pedig 2018-ban az összes sportból származó globális bevétel elérte a 480 milliárd dollárt.

Ugyanakkor a Deloitte szakértői szerint az elkövetkezendő években komoly nézőszám, ezáltal pedig bevétel növekedésre lehet majd számítani.

Az utóbbi években a női sport bebizonyította, hogy képes kivívni a nagyközönség figyelmét is.

Az Egyesült Államokban például a női US Open nézettségi adatai magasabbak voltak, mint a férfié. Ennek is köszönhetően jelentősen nő az érdeklődés a TV-s jogokért és szponzorációs lehetőségekért. A magyar női sportban érdemes kiemelni a Győr kézilabdacsapatát, akik 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is megnyerték a Bajnokok Ligáját.

A csapatot a főszponzor Audi mellett több olyan nagyobb cég is támogatja, mint például az OTP Bank vagy a Szerencsejáték Zrt. A női sport üzleti értéke – bár alacsonyabb egyelőre a férfi sportokéhoz képest – folyamatosan növekszik és várakozásaink szerint ez a tendencia a jövőben is megfigyelhető lesz – mondta Pádár Péter, a Deloitte sporttanácsadási csoportjának vezetője.

Miből van a bevétel?

A sportágak bevételének legjelentősebb része a televíziós közvetítési jogokból, a szponzorációs szerződésekből és a meccsnapi eladásokból (jegyértékesítés, fanshop) áll össze. Ezek közül a legnagyobb bevételi forrást a televíziós jogok eladása jelenti. Mivel a jogok értéke a közönség méretétől függ, a női sportoknak megfelelő számú nézőt kell vonzaniuk ahhoz, hogy jelentős bevételhez jussanak.

Bár a férfi sportokhoz képest elmaradnak nézőszámban, a női sportok egyre inkább bizonyítják vonzerejüket.

A női sportok között a futball tartja a rekordot a legnagyobb tévés nézőszám tekintetében. A 2019-es franciaországi FIFA női világbajnokság rekord nézőszámot generált és összesen 993 millió ember nézte a tévében, további 482 millióan pedig digitális platformokon keresztül követték. Egyedül a döntőt 260 millió néző nézte élőben.

Hasonló a helyzet a női tenisz esetében is.

Az Egyesült Államokban a női US Open nézettségi adatai magasabbak voltak, mint a férfié. 2019-ben a női US Open-döntő (ahol egy amerikai játékos szerepelt) átlagosan 3,1 millió nézőt vonzott, ami jóval több, mint a (amerikai játékos nélküli) férfi döntő, melyet 2,8 millióan követtek.

Mondhatni, hogy a futball és a tenisz hagyományosan erős női sportágak – de más sportoknál és látszik a növekedés. A 2020 ICC Women’s Twenty20 World Cup krikett világbajnokság nyitómeccsét (Ausztrália-India) Indiában 3,6 millióan nézték, míg világszerte 20 millióan.

Az Egyesült Királyságban 2,6 millióan nézték meg a 2017-es női rögbi világbajnokság utolsó mérkőzését, amiből a Nielsen adatai szerint 56%-uk férfi volt. Szintén az Egyesült Királyságban a 2019-es Netball Világkupa elődöntőjét 550 ezren nézték meg – írja a közlemény.

Nő a női sportok TV-s közvetítéseinek értéke

A közönség növekedésével és a TV adások és egyéb csatornák bővülésével, a női sportok közvetítési jogainak piaca is párhuzamosan fejlődik. Az angol BBC 10-12 millió eurót fizetett az Angliában rendezendő 2021-es (2022-re halasztott) európai női labdarúgó bajnokság jogaiért, azzal az egymillió euróval szemben, amit a Channel 4 fizetett 2017-ben.

Franciaországban a Canal Plus és a TF1 közösen szerzett jogokat az Euro 2021-re 13 millió euró értékben, ez több mint kétszerese a 2017-ben kifizetett 5 millió eurónak. Az Egyesült Államokban a nemzeti női jégkorong liga (National Women’s Hockey League – NWHL) a Twitch-csel kötött hároméves szerződést élő közvetítésekre, ezzel az NWHL története során először jutott médiajogi díjhoz.

Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy a női sportok tízezres látogatószámot vonzanak, ami főleg a nemzeti válogatott tornákon figyelhető meg.

A női labdarúgó-mérkőzések mindenkori rekordja az 1999-es nő vb-döntő volt: az Egyesült Államok-Kína rangadót 90 185-en nézték meg a helyszínen. 2019 novemberében rekordszámú 77 868 szurkoló látta, ahogy az angol női labdarúgó-válogatott veszít Németország ellen a londoni Wembley Stadionban. Erre többen voltak kíváncsiak, mint az ugyanabban a hónapban, ugyanazon helyszínen tartott Anglia-Montenegró férfi futball mérkőzésre, amit 77 277-en néztek meg.

Hasonlóan impozáns számokkal büszkélkedhet a WNBA, az amerikai női kosárlabda liga, ami 1,33 millió látogatottságot regisztrált a 2019-es szezonban, a Los Angeles Sparksnak volt a legmagasabb hazai látogatottsága, a csapatot otthoni meccsein összesen 192 224-en nézték meg, ami meccsenként átlagosan 11 307 szurkolót jelent – írják.