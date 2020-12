Részvételi csúcsok helyett a túlélés éve

A BSI, mint a kiemelkedően legnagyobb hazai szabadidősport esemény szervező csapat idei éve pont olyan volt, mint egy klasszikus amatőr maratonista versenye. A futó lelkiismeretesen felkészült, minden nagyon jól megy a táv elején, aztán jönnek a nehézségek, de a végén eléri és átszakítja a célszalagot.

2019-ben 18 eseményen több mint 130 000 nevezőt szolgáltunk ki, így tavaly év vége után joggal bizakodtunk egy még sikeresebb 2020-ban. Igaz hallottunk a COVID-ról, de ahogy a gazdaság legtöbb szektorát, úgy minket is váratlanul és felkészületlenül ért.

– mondta Kocsis Árpád a BSI ügyvezetője.

A márciusi rendezvénytilalom alig 3 héttel érkezett a tavasz legnagyobb eseménye, az évek óta 30 000 nevezővel zajló Telekom Vivicittá előtt.

Ekkor már tele voltak a raktárak az esemény eszközeivel, ajándékaival, így a cég azonnal egy tetemes veszteséggel szembesült.

A június végi lazítás után a novemberi újabb korlátozásig az év második felére tervezett események több mint felét nem rendezhették meg.

A BSI-t kiemelten érintette a külföldi futók beutazási korlátozása, elmaradása is.

Országosan általános volt, hogy a szokásos létszám 30-80 százaléka nevezett idén és alig volt néhány kisebb esemény az országban, amely nem, vagy csak alig veszített résztvevőt.

Végül 8 BSI-s esemény maradt el, 4 eseményt lehetett halasztott időpontban megrendezni 2020-ban, a nevezők száma mindösszesen 48 000 volt, ami csaknem 70 százalékkal kevesebb, mint az előző években. Legutoljára 2003-ban, azaz 17 évvel ezelőtt volt ilyen alacsony a részvétel.

Ami nem változott 2020-ban, az az események hangulata. Akik elindultak, azok ugyanakkora örömmel, elégedettséggel és fáradtsággal értek célba.

A BSI által 10 éve elindított jótékonysági programok sem álltak le, bár itt is jelentős volt a visszaesés a gyűjtött, felajánlott összegekben.

Az elmúlt évek 50-60 milliós jótékonysági termésével szemben most valamivel több mint 17 millió forint adomány talált gazdára.

Ennek ellenére továbbra is igaz a mondás: ma már nincs esemény jótékony futók nélkül.

A BSI a kezdetektől élen jár abban, hogy a nagyvilágban sikeres ötleteket, újdonságokat elsőként vezeti be a hazai futóeseményeken. Tavasszal a cég ismét gyorsan reagált és 4 hét alatt megalkotta a saját virtuális verseny szoftverét.

A már létező, de eddig itthon alig ismert, egyedi versenyforma – a választott a távot nem egy valóságos rendezvény keretében, hanem tetszőleges helyszínen teljesítik a résztvevők, a teljesítés igazolását online felületre töltve fel – gyorsan népszerű lett.

Az idei 6 virtuális BSI versenyre 20 000 nevezés érkezett, köztük 23 országból 520 külföldi futóé.

Ez a versenyforma rengeteg résztvevőnek adta meg a teljesítés jóleső érzését, a BSI-nél pedig hozzájárult a válság túléléséhez.

A Telekom Vivicittá virtuális verzióját 8200 futó teljesítette, amely így nemzetközileg is jelentős virtuális eseménynek számít.

Érdekes újdonság volt az idén teljesen elmaradt iskolai futamok helyett októberben meghirdetett virtuális Telekom Sulicittá. Ennek keretében országszerte 32 iskola csaknem 9 000 tanulója futott saját szervezésben és kapta meg a tavasszal elmaradt esemény befutó érmét.

Senki sem tudja, hogy mikor szabadul meg az ország a vírustól, mikortól lehet ismét rendezvényeket tartani.

Egyelőre reménykedünk a tavaszi nyitásban, már több verseny nevezését el is indítottuk. De arra is felkészülünk, hogy az eseményeket halasztani kell új időpontra. Ebben már sajnos jól kialakult gyakorlatunk van, könnyebb lesz a versenyeket átszervezni, mint idén.

– véli Kocsis Árpád, aki a BSI mellett a Spuri Futóboltok egyik tulajdonosa is.

A Spuri Futóbolt hálózat forgalma a járvány intézkedései ellenére is növekedett és sok olyan vásárló jött, akik most kezdik a futást. Rövid időn belül ők is csatlakoznak majd a futóeseményekre nevezők népes táborához a tulajdonos várakozása szerint.