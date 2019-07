Senki sem tudja megelőzni a Cowboyst

Sorozatban negyedszer a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys lett a világ legértékesebb sportcsapata a Forbes magazin hagyományos összeállítása szerint.

A hétfőn közzétett rangsor szerint a Dallas Cowboys értéke négy százalékkal nőtt tavaly óta, így már eléri az ötmilliárd dollárt. A második helyen a New York Yankees baseballcsapat áll, amely tizenöt százalékkal többet ér, mint egy éve, a harmadik pedig a Real Madrid labdarúgócsapata, szintén négyszázalékos értéknövekedéssel.

Kurt Badenhausen, a Forbes Media vezető szerkesztője szerint a világ legjelentősebb bajnokságaiban szereplő klubok értéke elsősorban az országos és a nemzetközi televíziós szerződéseknek köszönhetően növekszik. Hozzátette, a bevételek gyorsabban nőnek, mint a játékosok fizetése, ezért ezeknek a csapatoknak az üzemeltetése jövedelmezőbb, mint valaha.

Az ötvenes listán 26 NFL-csapat található, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) kilenc, a baseball-bajnokság (MLB) hét, az európai labdarúgás pedig nyolc együttessel képviselteti magát a listán, amelyen egyetlen jégkorongklub, Nascar-csapat és Forma-1-es istálló sem található.

A legjelentősebb, 25 százalékos értéknövekedéssel a Chelsea labdarúgóklub büszkélkedhet, amely 2,58 milliárd dollárral a 32. helyen áll.

Az 50-es lista élmezőnye:

1. Dallas Cowboys (amerikaifutball) 5 milliárd dollár

2. New York Yankees (baseball) 4,6 milliárd dollár

3. Real Madrid (labdarúgás) 4,24 milliárd dollár

4. FC Barcelona (labdarúgás) 4,02 milliárd dollár

5. New York Knicks (kosárlabda) 4 milliárd dollár

6. Manchester United (labdarúgás) 3,81 milliárd dollár

7. New England Patriots (amerikaifutball) 3,8 milliárd dollár

8. Los Angeles Lakers (kosárlabda) 3,7 milliárd dollár

9. Golden State Warriors (kosárlabda) 3,5 milliárd dollár

10. Los Angeles Dodgers (amerikaifutball) és New York Giants (amerikaifutball) 3,3 milliárd dollár