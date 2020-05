Sok még a kérdőjel a palánkok alatt

A szigorú szabályok betartása mellett ugyan az NBA-csapatok már edzhetnek, ar­ról viszont megoszlanak a vélemények, van-e értelme a folytatásban a mérkőzések zárt kapus lebonyolításának.

Bár péntek óta már teremben is edzhetnek az NBA-játékosok, a mérkőzések folytatását bizonytalanság övezi. A kényszerpihenő alatt a profi liga rajongóinak egyelőre a Michael Jordan páratlan karrierjét és a Chicago Bulls 1990-es évekbeli nagy menetelését feldolgozó, Az utolsó bajnokságig (The Last Dance) című netflixes dokumentumfilm-sorozattal kell beérniük.

A járványhelyzet miatt a mostani tréningek azonban nem olyanok, mint a megszokottak: egyszerre csak négy kosaras tartózkodhat egy légtérben.

Ezenkívül együtt nem gyakorolhatnak, egymás ellen nem játszhatnak, a szabályokat kötelező betartani. Ráadásul az enyhítés csak azokra az államokra vonatkozik, amelyekben ez a magatartás nem sérti a helyi szabályozásokat. Például a Portland TrailBlazers és a Denver Nuggets engedélyezi a tréningeket, a Los Angeles Lakers azonban egyelőre zárva tartja létesítményeit. Vannak olyan klubok is, amelyek még nem döntöttek, és csak később nyitják meg edzőközpontjukat.

Az NBA-szezon március 11-én szakadt félbe. Szakértők szerint a küzdelmek legkorábban júliusban folytatódhatnak, ugyanakkor Shaquille O’Neal szerint befejezettnek kellene nyilvánítani az évadot.

Mindenki menjen haza, legyen egészséges, aztán jöjjön vissza jövőre. Az idénynek vége

– mondta a szakértőként is tevékenykedő korábbi szupersztár a USA Today című lapnak. A 48 éves O’Neal szerint erőltetett dolog mindenféle új lebonyolítást kitalálni, hogy újraindulhasson a bajnokság.

Az a csapat, amely így lesz bajnok, nem kapja majd meg az egyébként kijáró tiszteletet, elismerést a szurkolóktól sem. „Egyszerűen abba kell hagyni, ez a biztonságos a drukkerek számára is” – tette hozzá a négyszeres NBA-bajnok, aki olimpiai és világbajnoki címet is nyert.

A 21 NBA-szezon után tavaly visszavonult Dirk Nowitzki értelmes választásnak tartja a zárt kapus folytatást. „Nehéz elképzelni, hiszen a szurkolók hajtják a játékosokat a pályán. De ha az otthon ülőknek örömöt szereznek a meccsek, és sikerül így elterelni a figyelmüket a koronavírusról, akkor látok pozitívumot is ebben” – jelentette ki a 41 éves német sztár, aki a profi ligában mindvégig a Dallas Mavericks csapatát erősítette.

A teljes cikk a Világgazdaság keddi számában olvasható