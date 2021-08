A korábbinál sokkal több tartalmat tudunk elhelyezni a főoldalon, sokkal tovább tudjuk a releváns híreket szem előtt tartani, és strukturáltabbá váltak a rovatoldalak is, ezzel is megkönnyítjük olvasóink eligazodását a híreink között.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

VG az Üzlet szakértője

A korábbinál nagyobb hangsúlyt kapnak a főoldalon az olyan exkluzív tartalmak, mint a vélemény cikkek (amelyek nemcsak külön rovatot, de egyedi dizájnt is kaptak), vagy a befektetési, stratégiai tanácsok, illetve a podcastok is. A tartalmak a megújulással párhuzamosan sokszínűbbé váltak – a hardcore makro- és mikroelemzések, hátterek mellett több lett a könnyed gazdasági tartalom is, amely a számokon túl a gazdasági élet színesebb oldalába is betekintést nyújt.

Úgyis fogalmazhatunk: a megújult VG.hu mára nemcsak egy gazdasági hírportál, sokkal inkább olvasóink üzleti szakértője is.

Új ritmusban a gazdasággal!

A megújult VG.hu megőrzi mindazt, ami miatt a nyomtatott sajtóterméket kedvelik az előfizetők, azaz a naprakész, szakmai alapokon nyugvó elemzéseket, háttereket, más szóval a szakmaiságot, de nyit egy olyan közönségszegmens felé is, amely még akár most először próbál eligazodni a gazdasági élet világában. A személyesebb hangvételű podcastokkal, az értelmezési keretet is nyújtó kitekintésekkel azokat is megszólítja, akik a nyomtatott sajtótermék „komolyságától” elriadnának.

