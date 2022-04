Fotó: Raben Trans European Hungary Kft.

A 2010-es évek konjunktúrája felpörgette a belföldi és a nemzetközi áruforgalmat egyaránt, ez pedig nagy mértékben megnövelte a különböző szállítmányozási módok iránti keresletet. Ezt a folyamatot tovább erősítette az internetes kereskedelem térhódítása, különös tekintettel a távolkeleti viszonylatokra. A piac szereplőinek minderre úgy kellett választ adniuk, hogy a növekvő igények kiszolgálása közben a fenntarthatóságra is figyelmet fordítanak. Fokozottan érvényes mindez Európára, ahol a környezetvédelem hagyományosan hangsúlyos tényező.

Az utóbbi évek fejlesztéseinek középpontjában elsősorban a közúti szállítmányozás állt. Egyrészt a kontinensen belül ez az áruk továbbításának egyik legelterjedtebb módja, másrészt ebben rejlik a legnagyobb kibocsátás-csökkentési potenciál.

A Raben Group, Európa egyik legjelentősebb logisztikai szolgáltatója a földrész tizenöt országában naponta több mint 9000 teherautót indít útnak. A cégcsoport elsősorban a gyűjtőszállítmányozás terén bír jelentős piaci pozíciókkal. A tevékenység lényege, hogy számos feladó kisebb, néhány raklapból álló küldeményeivel töltik fel a szállítóeszközöket, amelyek úgynevezett gerincjáratokként közlekednek két ország adott átrakóhelyei között. A korábbi gyakorlat szerint csak a legnagyobb központok között volt közvetlen kapcsolat, az exportforgalom összegyűjtését, valamint az importáruk terítését egyaránt az adott ország saját hálózata végezte.

Két pont között a legrövidebb úton

A közelmúltban bevezetett új konstrukció értelmében azokon a viszonylatokon, ahol a szállítási volumenek ezt gazdaságosan lehetővé teszik, további direkt összeköttetéseket rendszeresítenek. Ezzel a megoldással számos küldemény esetében elkerülhető a központi raktárba szállítás, így az áru rövidebb úton, kevesebb művelettel, kevesebb hibalehetőséggel, nem utolsósorban pedig alacsonyabb költség mellett juthat el a címzetthez.

A hollandiai gyökerű cégcsoport magyar leányvállalata, a Raben Trans European Hungary Kft. dunaharaszti logisztikai központja a belföldi és a nemzetközi disztribúcióban is kiemelt szerepet játszik. Növekszik ugyanakkor a cég regionális telephelyeinek jelentősége is. A Debrecenben, Győrben és Pécsen működő létesítményei egyfelől a vonzáskörzetük gyűjtőszállítmányozási tevékenységét szervezik, illetve igény szerint raktárlogisztikai szolgáltatást nyújtanak. Másfelől az érintett térségek vállalkozásainak exporttevékenysége számára is fontos platformot alkotnak.

Közelebb van a megoldás

A vállalat eddigi tapasztalatai egyértelműen visszaigazolják a decentralizált működési modell létjogosultságát. A regionális logisztikai központok önmagukban is javítják az országos lefedettséget, a régiós vezetők és csapatok helyi piacismerete pedig az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálását teszi lehetővé. Ezenfelül a debreceni és a győri telephelyek kulcsfontosságúak a szomszédos országokkal való összeköttetések további fejlesztésében is.

A Raben újonnan megnyitott, több mint 2500 négyzetméteres győri létesítményében kiemelt szerepe van az úgynevezett átrakóraktári (cross-dock) tevékenységnek. Emellett további értékes kapcsolatok kiépítését teszi lehetővé a szomszédos Ausztriában, amelynek egyik meghatározó logisztikai szolgáltatója éppen az idei év első negyedében csatlakozott a Raben Grouphoz.

A cég debreceni telephelyéről mindenekelőtt szlovákiai és lengyelországi célállomásokra indulnak újonnan szervezett napi közvetlen gyűjtőjáratok, amelyekkel akár 24 órán belüli tranzitidővel juthatnak célba a küldemények. A társvállalatok helyi hálózatai révén további észak- és nyugat-európai célállomások is könnyen, kedvező feltételekkel érhetők el.

A Raben folyamatosan azonosítja az újabb lehetőségeket, és megfelelő árumennyiség esetén további vonalak indításával teszi még rugalmasabbá nemzetközi gyűjtőhálózatát. A több használható depó–kevesebb átrakás–rövidebb útvonal hármasának előnyeit kiaknázó modell ugyanakkor nem felváltja, hanem kiegészíti az eddigi alkalmazott rendszert. A legjelentősebb gazdasági erőközpontokban lévő nagy logisztikai raktárak ugyanis továbbra is a hálózatok létfontosságú elemei.