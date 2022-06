A legmodernebb technológiával felszerelve, 4 milliárd forintos beruházásból újult meg a Leier ma még tesztüzemben működő hajdúszoboszlói tetőcserépgyára, melyből a tervek szerint naponta mintegy 30 családi házra elegendő tetőfedő anyag kerül a piacra.

Bár 2021-ben a cég más üzemében is zajlott modernizáció, a legjelentősebb mégis kétségkívül a kelet-magyarországi régióban, a környéket tetőcseréppel ellátó, ma még tesztüzemben működő hajdúszoboszlói tetőcserépgyár felújítása volt. A beruházásnak köszönhetően hamarosan az egész országban elérhetők lesznek az üzem termékei. Sőt, a tervek szerint a Leier felajánlásának köszönhetően, 2022-ben a Várépítő pályázat segítségével akár gyerekintézményekre is kerülhet az új fedőanyagból.

Fotó: Leier

A magyar piacot ellátó, kilenc építőanyaggyárral rendelkező, különböző szerkezetépítéshez szükséges anyagokat kínáló, Leier Hungária Kft. még a Covid kezdeti időszaka alatt döntött a hajdúszoboszlói tetőfedőanyag gyára korszerűsítése és kapacitásbővítése mellett, és azóta a felújítási támogatások gerjesztette igény megerősítette a cég menedzsmentjét a döntés helyességében. A világ jelenleg legmodernebb technológiájának beépítése után a gyártóegység kapacitása elegendő lesz arra, hogy ne csak a környező kelet -magyarországi régióba, de az ország bármely részére eljuthassanak a Leier minőségi tetőfedő anyagai.

Fotó: Marcali Gabor / Leier



Svédországból érkezett az az új, a teljes gyártási és csomagolási folyamatot egységesen kezelő gépsor, melynek köszönhetően a technológia a jelenlegi lehetőségek élvonalába került.

Ugyan a beruházási döntés még a vírus okozta bizonytalan helyzet kezdeti szakaszában született, a jelenlegi piaci viszonyokat látva már biztosak lehetünk abban, jó döntést hoztunk. Célunk, hogy a hajdúszoboszlói gyártósorról lekerülő kiváló minőségi beton tetőfedő anyagaink az ország bármely pontján építkezőkhöz, felújítókhoz eljuthassanak, és ennek már a kapacitás nem szabhat határt – mondta el Komlós Andor, a Leier Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. A cégvezető hozzátette, hogy bár a gyártással elsősorban a megnövekedett magyar igényeket kívánják kielégíteni, ugyanakkor a gyár elhelyezkedése miatt, annak kiterhelése érdekében hosszú távon akár a szomszédos román, szlovák, akár az ukrán piacra is jut a termékekből. „A magyar piacon jelenleg tapasztalható megnövekedett igények miatt ez csupán a gyártás költséghatékonysága szempontjából szerepel a hosszú távú tervek között. Egy gyár akkor tud költséghatékonyan működni, ha teljes kapacitása kihasznált – erre kell törekednünk, hiszen ez a magyar vásárlók számára is garantálja a termékek kedvező árfekvésének fenntartását.”

„Jó legyen itt dolgozni”

A beruházással a cég 20 munkahelyet is teremt, ami a keleti régióban igen lényeges szempont. Döntően az értékesítés, a logisztika és az árukiszolgálás területén nyíltak meg új pozíciók, hiszen a termelés gépesített, modern technológiával folyik, ennek élőmunka igénye csekély. A gyár felújításának pedig nem csak a gyártási folyamat korszerűsítése volt a célja. Mindig törekedtünk arra, hogy munkatársainknak megfelelő munkahelyi légkört és kiszámítható jövőt biztosítsunk. Éppen ezért a gyár felújítása során célunk volt az is, hogy a dolgozóink számára kellemes munkahelyi környezetet teremtsünk. Az üzem mellett teljesen újjáépült hajdúszoboszlói irodaházunk. Arra törekszünk, hogy ne csak a piac egyik meghatározó gyártója legyünk, hanem egy olyan munkahely is, ahová a kollégák szívesen járnak dolgozni - tette hozzá Komlós Andor.

Fotó: Leier



A napi 200-250 m2/tető, ami hozzávetőleg 30 családi házra való cserepet jelent, a már kiépített kereskedelmi hálózatnak köszönhetően hamarosan több modellben és a legkeresettebb színekben, már nem csak a régióban, de az ország bármely részén a vevők rendelkezésére áll majd, és a választék tekintetében a Leier további fejlesztéseket is tervez.

Gyermekintézmények tetejére is kerülhet az új tetőcserépből

Az építőanyag gyártó cégek összefogásával létrejött Várépítő pályázat már hosszú évek óta támogatja a gyermekintézmények és műemlékek beruházásait építkezéshez szükséges anyagokkal. A Leier évek óta a pályázat egyik legjelentősebb felajánlója, 2022-ben pedig a cég által pályázati úton kínált termékek köre a kapacitásnövekedésnek köszönhetően tetőcseréppel is kiegészül. Így a kémény, az előre gyártott beton építőelemek, a Durisol zajvédő fal elemek és a térburkolatok mellé a legnépszerűbb, tetőfelújítás pályázati kategóriában is kínál már idén terméket – összességében listaáron nettó 2 millió forintnyi értékben. Cégünk számára mindig fontos volt az épített környezet megóvása. Ebben a tekintetben nem csak a Győr környékén saját forrásból felújított számos műemlékre vagyunk büszkék. Számunka a Várépítő pályázaton való közreműködés is hozzátartozik a cég családbarát szellemiségébe, ahol a legnagyobb piaci szereplők fognak össze és támogatnak forráshiányos intézményeket a megújulásban, bővülésben – mutatott rá a cég vezetője a CSR politika a cég életében betöltött szerepére.

