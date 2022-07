Ezek az előre meghatározott szabályok feketén-fehéren közlik, hogy mondjuk a fekete és a fehér az, ami megengedett. Vagy nagyon más. A nehézségek akkor kezdődnek, amikor nincsen semmiféle viszonyítási alap, marad tehát a találgatás. Vajon melyek azok az árnyalatok, amik minden helyzetben megállják a helyüket? Amik épp úgy komfortosak, mint amennyire alkalmiak? Léteznek egyáltalán ilyenek? Igen, a jó hír az, hogy nagyon is! Íme!

Fotó: bolf.hu

A fekete az örök klasszikus?

Váltig állíthatnánk, hogy van új a nap alatt ebben a kérdésben, de akkor nem mondanánk igazat. Mert valójában nincsen. Nincs újdonság, már ami az alap trendeket illeti. Erre a fekete szín a legjobb példa. Ki az, aki vitatná, hogy nincs ennél alkalmibb árnyalat? Annak ellenére persze, hogy amúgy a sima hétköznapokban is maximálisan megállja a helyét. De ettől függetlenül az kétségtelen, hogy a nívós események egyik kihagyhatatlan főszereplője. Még akkor is, ha történetesen farmerekről beszélünk, amik ugyan alapjáraton lazább, sportosabb kinézetet borítékolnak, ám a megfelelő szabású, színű modellek tökéletesen alkalmasak az alkalmi meghívások abszolválására.

A Bolf kínálatában számtalan ideális variáció áll sorban a figyelemért, meg a vásárlásért! A sötétkék verziók is bátran megemlíthetőek, mint alkalmi választások, mert nem egyszer a fényviszonyoknak köszönhetően gyakorlatilag feketének tűnnek. Szóval ismételten itt lyukadtunk ki. Ami általánosságban, jótanácsként a témában elmondható, hogy az élénk színek az alkalmak többségénél nem jöhetnek számításba. Egyszerűen azért, mert túlságosan feltűnőek és nem abban az értelemben, ami ideálisnak vagy kívánatosnak nevezhető.

Mi a helyzet a fazonnal?

A szín kérdése tehát tulajdonképpen nem is kérdés, a fentiek fényében legalábbis semmiképpen sem az. Ugyanakkor nem mehetünk el megjegyzés nélkül a szabás milyenségének fontossága mellett. Mert például az oldalzsebes típusok roppantul kedveltek, ami nem is csoda. Viszont egyes esetekben nem biztos, hogy a lehető legjobb választásnak bizonyulnak. Alkalmakon nem ez a legjobb stílusirányzat, ami javasolható. Hozzátartozik természetesen az igazsághoz az, amire már fentebb is utaltunk, hogy nincsen két egyforma alkalom. Tehát még mielőtt radikális döntések születnének a fazon kérdésében, érdemes tisztázni, hogy például a szervezők mi az, amit esetlegesen elvárnak, ami feltételnek is mondható, ami éppen ezért nem hagyható figyelmen kívül. Ha mondjuk arra derülne fény, hogy alapvetően nincsen korlátozás, csak a visszafogottság az, ami egyfajta iránymutatóként szolgál, akkor a szürke színű modellek is helyet kérhetnek maguknak, mégpedig joggal és akár a sportosabb szabású alternatívák is felbukkanhatnak, mint esélyes jelentkezők.

Amennyiben viszont egyetlen mankó sem áll rendelkezésre, azaz nincsenek konkrét információk, akkor a fenti jótanácsok sokat segíthetnek a férfiasan tökéletes megjelenés megteremtésében. A Bolf termékpalettája pedig megbízható alapként szolgálhat, amire az eredményes és sikeres vásárlás bátran támaszkodhat!