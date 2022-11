Ondré Péter

Fotó: Agrármarketing Centrum

Monumentális környezetben: a 246 ezer négyzetméteres Parc des Expositions de Villepinte épületegyüttesben tartották a SIAL Párizs eseményt, amely a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari kiállítása. Hosszú várakozás előzte meg az októberi eseményt, ugyanis a koronavírus-járvány miatt éveken át nem lehetett megtartani a rendezvényt.

Ahogy korábban is, az idei SIAL-on is 119 nemzet vett részt, hogy bemutassa, azokat a termékeket, melyekre a legbüszkébbek, és amelyeket a legnagyobb sikerrel lehet értékesíteni a globális piacon. Az Agrármarketing Centrumnak köszönhetően hazánk ismét önálló, tematikus standdal volt jelen a rendezvényen.

De mi az igazán jó a SIAL-ban? Értelemszerűen a terület grandiózus jellege miatt egy nap alatt szinte képtelenség bejárni az egész expót, ám minden annyira logikusan és érthetően van megszervezve, hogy mindenki könnyen megtalálhatja azt, ami érdekli. Hazánk az Agrármarketing Centrum jóvoltából két különálló standdal is részt vett, az egyik csak mélyhűtött termékeket népszerűsítő volt, a másik pedig az egyik legfrekventáltabb helyen volt, ahol az exportképes magyar kkv-k kaptak helyet.

Azoknak is remek kikapcsolódás egy ilyen kiállítás, akik nem ebben a szegmensben dolgoznak, ugyanis a legtöbb kiállítónál meg lehet kóstolni a termékeket, így egy nap alatt a világ összes tájáról szerezhetünk gasztronómiai tapasztalatokat is.

Helyet kapott a magyar standon hazánk egyik legnagyobb energia-, üdítőital-, és jegeskávé gyártója, a HELL ENERGY Magyarország Kft. is, akik a már jól ismert italaik mellett újdonságaikat is bemutatják Párizsban. Varga János, a HELL nemzetközi saját márkás igazgatója lapunknak elmondta, piacvezető magyar gyártóként – melynek termékei immáron a világ több mint 50 országában elérhetőek –, folyamatosan keresik a lehetőségeket újabb exportpiacok meghódítására. Ennek pedig mi más lenne a legjobb platformja, mint az egyik legnagyobb élelmiszeripari kiállítás.

Fotó: Agrármarketing Centrum

„Egyik legnagyobb erősségünk, hogy kiváló termékeket hatékonyan tudunk gyártani, ezért van keresnivalója a magyar cégeknek egy ilyen típusú szakmai expón” – közölte és azzal folytatta, bízik benne, hogy kiutazó magyar vállalatok számos gyümölcsöző üzleti együttműködéssel gazdagodnak ebben a pár napban.

Varga János kifejtette, a HELL ENERGY Magyarország Kft. többek között bérgyártással is foglalkozik, exporttevékenységük jelentős; saját márkás termékeinek 25 százaléka készül a belföldi piacra, az efeletti volumen külföldön kerül értékesítésre. Ezen felül büszkék arra is, hogy a kiváló minőségű magyar tejjel készülő jegeskávéikat immáron több mint 25 országba szállítják, a világ minden táján.

Fotó: Agrármarketing Centrum

„Mi vagyunk az a cég, amelyik többek között Indiába is exportál hazai tejből készült ENERGY COFFEE-t” – mesélte.

Varga János azt is kiemelte, nagyon sokszor e-mailben, vagy egyéb online platformon zajlik a nemzetközi üzletkötést megelőző egyeztetés, pláne a koronavírus-járvány kirobbanása óta, így a HELL-nek az expó arra is egy kiváló alkalom, hogy személyesen találkozzon a külföldi partnereivel.

„Egy kiállításon való részvételnek természetesen az is a célja, hogy új partnereket találjunk. Soha nem tudhatjuk, hogy melyik cégből, melyik érdeklődőből, milyen együttműködésünk származik a jövőben” – fogalmazott.

Ez ráadásul az a rendezvény, ahol a kiállítók, bár sokszor egymás konkurenciái, mégis nagy szeretettel és tisztelettel vannak egymás iránt. Erre tökéletes példa a magyar stand, ahol idén szerepet kaptak a kisüzemi sörfőzdék is. Egy pultban mutatta termékeit a Pécsi Sörfőzde, a Monyó és a Fehér Nyúl is.

Fotó: Agrármarketing Centrum

„Mi mind sörrel jöttünk ki, de nagyon más a célcsoport, akiknek árulunk, így nem tekintünk egymásra úgy, mint konkurencia” – mondta a Mandinernek Bokros Belián, a Fehér Nyúl sörfőzde értékesítője.

Lakner Domonkos, a Pécsi Sörfőzde export igazgatója portálunknak azt mondta, mindenképpen megéri a nemzetközi vásárokon jelen lenni azoknak, akik szeretnének nagyobbra növekedni. Külön kiemelte a párizsi SIAL-t, mely a legnagyobb élelmiszeripari vásár Európában.

„Komoly export-ambícióink vannak, ahhoz pedig látszani kell. Erre ez az egyik legjobb alkalom, nagyon komoly kapcsolatokat tudunk itt teremteni, a meglévőket pedig ápolni” – szögezte le, majd hozzátette, ehhez pedig a Pécsi Sörfőzde, mint Magyarország legnagyobb kisüzemi sörfőzdéje, több állami támogatást kapott a Magyar Exportfejlesztési Ügynökségnek és az Agrármarketing Centrumnak köszönhetően.

Elmondta, hogy az árszint és a termékkategória tekintetében nagyon más szinten mozognak a magyar standon lévő sörfőzdék, teljesen baráti a viszony köztük, nincs semmiféle konkurenciaharc.

„Ha közvetlen versenytársak lennénk, akkor is érdemes lenne kijönni, hiszen erről szól a piac” – fogalmazott Lakner Domonkos.

Bokros Belián, a Fehér Nyúl exportőre is hangsúlyozta, hogy egy nagyszerű lehetőség jelen lenni az Agrármarketing Centrum segítségével a párizsi expón, hiszen cégük egyik új célja, hogy minél szélesebb ütemben terjeszkedjenek az európai piacon.

„A következő években az exportmennyiségünket szeretnénk feljebb tornázni öt, majd tíz százalékra, többek között ezért mutatjuk termékeinket a SIAL-on” – mesélte Belián, aki amúgy maga is sörfőző.

Állítása szerint, amellett, hogy sok üzletet lehet a párizsi kiállításon kötni, nagyon fontos, hogy a kapcsolatokat ápolni is lehet és az elmúlt évek távolságtartása, valamint online meetingjei után végre személyesen is lehet találkozni a partnerekkel.

Többen is kiemelték, azért is fontos egy olyan eseményre kimenni, mint a SIAL, mert nagyon sokat tanulhat egy vállalkozó, például, hogy mik az aktuális trendek, melyik cég mivel készül, ez komoly inspirációt jelent nekik.

Ezen az állásponton van Lukács Miklós és Tóth Melinda is, akik a Mendula Bakery Kft. magkeverékeivel érkeztek elsősorban a SIAL-ra. Lukács Miklós a Mandinernek elmondta, először vannak a SIAL-on, de nagyon jól érzik magukat, sokkal többet kaptak az eseménytől, mint azt korábban remélték volna.

Fotó: Agrármarketing Centrum

Három céllal utaztak Párizsba, hátha sikerül találni egy nagyobb exportpartnert, minél több ötlettel térjenek haza Magyarországra, és hogy megvizsgálják, mennyire népszerű kint az egyik, kereskedelmi boltokban még nem kapható készítményük.

Úgy fogalmazott, nekik azért is különleges esemény a párizsi SIAL, mert így lehetőségük van a kint látott innovációkat a hazai piacra is bevinni.

„Változik a világ, akár csak a csomagolást, akár az alapanyagokat nézzük. Egyre több az új étrend, megjelentek a környezetvédő csomagolások, és aki nem tartja a lépést, egyszerűen lemarad” – mesélte a Lukács Miklós.

Tóth Melinda szerint a kis cégeknek az az egyetlen esélye a nagyokkal szemben, ha mernek kísérletezni és bátor termékekkel kiállni, ezt nem csak a standukra, hanem az egész piacra igaz állítása szerint. Tartja a mondás, hogy a szem eszik először, ez a Mendula tulajdonosai szerint teljes mértékig igaz, ugyanis mostanra soha nem látott mértékben nőtt meg a szerepe a csomagoláson szereplő logóknak és egyéb dizájnoknak.

„Egy ilyen kiállításon láthatjuk, merre mennek a trendek, elképesztő mennyiségű termék van itt, és remek ötleteket lehet szerezni ahhoz, hogy jól működjünk” – fogalmazott Lukács Miklós.

Beszéltünk a SIAL-on többek között Tatár Antallal, a Tatár Pékség vezérigazgatójával is, akinek vállalata többek között franchise-modellben működik, így pedig több európai országban is jelen lehet a péksége. Tatár Antal elmondta, hogy több multinacionális vállalat kínálatában is szerepelnek a pékáruik, ennek ellenére növekedni szeretnének, emiatt hirdetik termékeiket a párizsi kiállításon.

„A világon mindenhova el szeretnénk jutni, a gépeinket százszázalékosan ki szeretnénk használni, ehhez pedig meg kell magunkat mutatni az ilyen eseményeken” – közölte.

Fotó: Agrármarketing Centrum

Tatár Antal szerint, ha csak otthon ülnének, akkor a nyugati partnerek nem találnának rá a kisebb, hazai cégekre, ám azzal, hogy eljönnek egy ilyen volumenű expóra, így nagyságrendekkel nagyobb esélyt ad annak, hogy egymásra találjon az eladó és a vásárló.

„A 2019-es SIAL-on találtunk egy olyan cseh élelmiszerláncot, amelynek mostanra rendszeresen szállítunk” – mesélte.

Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője a Mandiner kérdésére elmondta, hogy a külpiacok keresése azért kiemelten fontos, mert az export akár egy belföldi keresletcsökkenés esetén is kiutat jelenthet a hazai élelmiszergyártók számára.

Állítása szerint a mostani helyzetben a növekedés, a hasznos beruházások megvalósítása csak úgy lehetséges, ha külföldi partnereket szereznek az iparági vállalatok, emiatt rendkívül felértékelődik az idei SIAL jelentősége. Kijelentette, sok olyan vállalat van, mely eddig nem gondolkodott exporttevékenységen, ám eljött az idő, hogy az ipar ebbe az irányba forduljon.

„Jelenleg évi 5-6 külföldi kiállításon tud az Agrármarketing Centrum nemzeti közösségi standot építeni, így 70-80 cég külpiaci megjelenését tudjuk segíteni” – emelte ki Ondré Péter, aki fontosnak tartja azt is, hogy a lehetőségek kiaknázása a professzionális kiállításokkal ne érjenek véget. Ezért hozták létre a Hungarian Food Business Programot is, amelynek keretében egy valós idejű, digitális élelmiszeripari katalógus is elérhető, egységes keretek között bemutatva a hazai exportkínálatot, lehetőséget teremtve a közvetlen kapcsolatfelvételre a hazai gyártók és a külföldi beszerzők között. A SIAL egy remek alkalom volt arra is, hogy külföldi beszerzőket regisztráljanak a rendszerbe, ami által aztán megrendelések születnek. A program B2B eseménymenedzsmentre is képes, hiszen szükség van a nagy kiállításokon túli célzott, hatékony üzletfejlesztésre is, mellyel teljeskörűen tudják támogatni az exportképes élelmiszeripari vállalatokat az exportfejlesztésben.