2020-tól kezdve a turizmust számos sorscsapás érte: világjárvány, karantén, tesztek, oltottság vs nem oltottság kérdése, beutazási szabályok, egyszóval: korlátozások. Ezek az okok vezettek nagy valószínűséggel ahhoz, hogy a turizmusból származó bevételek jelentős része lecsökkent.

Korábban gond nélkül megtehettük azt, hogy egy 24 órás utat tettünk meg Milánóba, csupán 5-6 ezer forintos repjegyáron. Miután a világ „kiheverte” a lezárások okozta károkat, jött egy kis fellélegzés. Ennek a háború kirobbanása vetett véget. Az ezután következő gazdasági okok szinte mindenki életét érintették: növekvő rezsiköltségek, infláció stb. Emiatt szinte mindenki kénytelen volt árat emelni annak érdekében, hogy fent tudják tartani vállalkozásukat. Ebből következik logikusan, hogy sajnos az olcsó utazásoknak is lassan búcsút inthetünk.

Fotó: Ujsagomat

A repülés mellett más alternatíva is akad, ha utazni szeretnénk: autó, illetve a tömegközlekedési eszközök, mint vonat és busz. A csoportos utazásnak természetesen megvan a maga előnye és hátránya is. Előnynek mondható például, hogy: általában minden előre le van szervezve, többek között az útvonal meg van tervezve, a programok össze vannak állítva, a busz pedig pontosan azon a helyen áll meg, ahol szükséges, a szállás és az étkezés is rendezve van. Ha nincs kedvünk sétálni, akár egy kávézó teraszán is elidőzhetünk, ha már unjuk a sokadik templomot és múzeumot. Kinek van szüksége hosszú sorokban várakozni, hogy bejuthassunk a híres múzeumokba?

Buszon, vonaton, repülőn utazva nyugodtan beszélgethetünk, nézelődhetünk az ablakon keresztül, és gyönyörködhetünk a tájban, mivel nekünk akkor nem kell a vezetéssel foglalkozni. Az időt eltölthetjük azzal, hogy könyvet olvasunk, vagy digitális könyveket, magazinokat. Ha netán szemünk elé kerül a Coop újság lapozható és digitális verziója útközben, talán a következő buszos megállóhelyen beszerzünk valami finomságot. Csomagolni amúgy mindig érdemes valami ennivalót, mert nem tudhatjuk, mikor lesz legközelebb mód bevásárolni. Láthatjuk, hogyan merítenek energiát mások, hiszen előfordulhat, hogy az utasok között akad 85 éves is, aki a korához képest rendkívül ügyes, és olyan étvággyal rendelkezik, amely sokakat lenyűgöz. Ez számunkra is inspiráló lehet a jövőre nézve.

Egy csoportos utazás során új emberekkel találkozhatunk, új benyomások érnek minket. Nem kell számolnunk azzal a feladattal, hogy három fogásos ebédet főzzünk a családnak, vagy hogy éppen milyen házimunkát nem végeztünk el még. Hátránya, hogy a leszervezettségbe ritkán fér bele rugalmasság, és kénytelenek vagyunk alkalmazkodni az előre eltervezett programhoz. Ezenkívül tolerálnunk kell az utastársak esetleges hangoskodását vagy mentalitásbeli különbségét.

Sajnos a buszos turizmus sem kivétel a válság alól. Az anyagiakon kívül egyéb, más komplex problémákkal kell szembenéznünk ezen a területen a Világgazdaság Óperencia podcastsorozatának Nincs már olcsó görög és spanyol buszos utazás epizódja szerint. Többek között a sofőrszakma elöregedése is idesorolható. Ideiglenes megoldásként azt az alternatívát találták ki, hogy indítanak tanfolyamokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a B kategória után rögtön elvégezhető legyen a D is. Ez sajnos még így is kevés, mert jelenlegi álláspont szerint 2500-3500 fő hivatásos gépkocsivezető hiányzik Magyarországról. A korábban említett világjárvány alatt az idegenforgalom visszaesése miatt sokan más állás után néztek, vagy más, „stabilabb” cégeknél helyezkedtek el, és kevesen tértek vissza a turizmusba. A kiutazó turizmus (defínició szerint: a belföldiek turisztikai céllal hagyják el az országot, és ideiglenesen tartózkodnak egy másik országban), a fapados járatok elterjedésével egyre kevesebb utazási iroda kínál buszos alternatívát. Jelenleg úgy érzékelhető, hogy a magasabb fizetések sem tudnak elég embert bevonzani a pályára, ami a többi között visszavezethető a fárasztó, kimerítő utazásokra, ami miatt úgy érzik a sofőrök, hogy nem éri meg elvállalni így az állást.

A jövő elég képlékeny. Az biztos, hogy a hiánypótlás érdekében minél előbb és minél hatékonyabb megoldásokat kell kidolgozni.