Dubaiban a kormány aktívan ösztönzi a külföldi befektetőket és a helyi gazdasági társaságokat. A gyors vállalkozásindítási folyamat, a célzott támogatások, a kedvező adókörnyezet és a kiváló infrastruktúra jelentősen hozzájárul a dubai cégek gyors növekedéséhez és fejlődéséhez. Olyan világhírű cégek választották Dubait üzleti központjuknak, mint a Microsoft, a Facebook, a Dell, a HP, az IBM, a Siemens vagy a LinkedIn.

Fotó: Al Manal LLC

„A dubai cégalapítás ma már nem csak a globális nagyvállalatok számára elérhető. Rengeteg kisebb vállalkozás és egyéni vállalkozó is sikeresen működik az Emírségekben. Az előnyök mellett azonban kihívást is jelent az emirátusi piacra való belépés, főként a szabályozott környezet miatt. Ezért úgy döntöttünk, hogy szervezünk egy konferenciát, ahol a résztvevőknek kézzelfogható és érthető útmutatást adunk a dubai vállalkozásalapításhoz”, avat be a terveibe Szabó Kinga, a BEACON AL MANAL LLC tulajdonosa.

Dubai egy globális híd az üzleti világba

A Dubai kormány célja, hogy a város néhány éven belül a világ vezető üzleti központjává váljon. Ezért 2020 szeptemberében jelentős törvénymódosítást hajtottak végre, amely lehetővé teszi a külföldiek 100%-os tulajdonszerzését a szabadkereskedelmi zónák mellett a szárazföldi területeken is. 2022-ben Dubai bruttó hazai terméke (GDP) 467 milliárd dollár volt. Ugyanakkor a piacra lépés összetettsége és a helyi jogi normák adta kihívások miatt számos üzletember bizonytalan a dubai piacralépéssel kapcsolatban.

Fotó: Al Manal LLC

„A rendezvénnyel azt szeretnénk elérni, hogy az érdeklődők hozzájussanak minden szükséges információhoz, melynek birtokában vállalkozást indíthatnak az Egyesült Arab Emirátusokban. A helyes információk és a helyi ismeretek birtokában bárki képes lehet arra, hogy sikeres és nyereséges céget alapítson ebben a dinamikus gazdasági környezetben”, mondja Szabó Kinga, dubai vállalkozásalapítási szakértő.

A magyar vállalkozók exkluzív találkozóján kiderül, hogyan lehet sikeresen elindulni az Egyesült Arab Emírségekben

A dubai székhelyű BEACON AL MANAL LLC 2013 óta nyújt teljes körű ügyintézési szolgáltatást a nemzetközi ügyfelek számára az Egyesült Arab Emírségekben történő vállalkozásindításhoz, illetve a már meglévő gazdasági társaság hatékony és nyereséges üzemeltetéshez. Ügyfeleik rengeteg olyan előnyt élvezhetnek, amelyeket máshol nem.

Az esemény résztvevői számára különleges betekintést nyújt előadásával Dipen Kantilal Ghaghda, a RAKEZ (Szövetségi kormányzati iroda) értékesítési igazgatója, aki a Dubai vállalkozásalapítás lehetőségeiről és előnyeiről beszél majd. Továbbá széleskörű üzleti tapasztalatával és ismereteivel szemléletes képet ad a helyi üzleti környezetről.

Fotó: Al Manal LLC

A konferencián Dulló Ida okleveles közgazdász és adótanácsadó a nemzetközi számvitel és adózás világába vezeti be a jelenlévőket.

Az Emirátusok magyarországi nagykövetsége is képviselteti magát a konferencián, ezáltal is jelezve a téma fontosságát.

„Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk másoknak is lehetőséget adni arra, hogy bepillantást nyerjenek a dubai cégalapítás világába és inspirálódjanak a lehetőségektől”, zárta gondolatait Szabó Kinga, aki hozzátette: „Számos sikersztorink bizonyítja, hogy a különböző háttérrel és tervekkel érkező látogatók is megtalálták a maguk számára ideális megoldást az Egyesült Arab Emírségekben.”