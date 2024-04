A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága: A kiberbiztonság őre (x)

A modern világban a digitális térben zajló tevékenységek és az azokkal járó kockázatok egyre nagyobb figyelmet követelnek. Az utóbbi időszakban különösen aggasztó mértékben emelkedett a visszaélések száma, amelyek nemcsak a társadalom széles rétegére és az egyének szintjére terjednek ki, hanem a gazdaságra és a vállalkozásokra is jelentős hatást gyakorolhatnak. Az ilyen fenyegetések elleni védelem és a kibertér biztonságának megőrzése érdekében a törvényhozók és a hatóságok hazánkban is komoly lépéseket tesznek. A 2023. évi XXIII. törvény a kiberbiztonsági tanúsításról és kiberbiztonsági felügyeletről (Kibertantv.) is olyan eszközök, amelyek e célokat szolgálják.

2024.04.15. 10:30 | Szerző: Szponzorált tartalom

A Kibertantv. az NIS2 elnevezésű irányelvének alapján (Network and Information Security Directive 2) jött létre. A NIS2 nemcsak egy újabb uniós irányelv, hanem a modern kiberbiztonsági kihívások tekintetében elengedhetetlen lépés, amelynek célja, hogy választ adjon a dinamikusan változó kiberfenyegetésekre és megteremtse azokat a keretfeltételeket, amelyek segítségével a cégek megfelelő védelmet biztosíthatnak az adataik és rendszereik vonatkozásában. Fotó: Pexels A nemzetállamok jogszabályai fontos szerepet játszanak a nemzetközi kiberbiztonsági együttműködésben, amely segíti az országokat a magasabb szintű biztonság elérésében. Az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) kiberbiztonsági feladatai között kiemelkedő fontossággal bír az átfogó keretrendszer végrehajtása és a kiberbiztonsági ellenálló képesség erősítése. A jogszabály felügyeleti jogkört biztosít a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának a kiberbiztonsági követelmények betartásának ellenőrzésére, és rögzíti az ellenőrzés, nyilvántartás és szankcionálás rendszerét. Kiberbiztonsági trendek Az elmúlt években egyértelműen megfigyelhető, hogy a kibertámadások száma és bonyolultsága egyaránt nőtt, ami rávilágít arra, hogy a kiberbűnözők egyre fejlettebb eszközöket és módszereket alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a kiberbiztonsági kihívásokkal szembeni védekezésnek folyamatosan alkalmazkodnia kell az új trendekhez és fenyegetésekhez. Ezek folyamatos monitorozása és megértése alapvető fontosságú ahhoz, hogy lépést lehessen tartani a változó támadási módszerekkel és technológiákkal szemben. Csak így lehet hatékony a kiberfenyegetések elleni védekezés és a digitális környezet biztonságának fenntartása. Tudatosság Az SZTFH kiemelkedő kezdeményezése, a „Minden Kiberül” podcast, a kiberbiztonsági tudatosság növelésének kulcsfontosságú eszköze. Ebben a podcastban szakértők, ismert emberek és véleményvezérek osztják meg tudásukat és tapasztalataikat a kiberbiztonsági témában. A podcast nemcsak a szakembereknek szól, hanem széles közönség számára is elérhetővé teszi a kiberbiztonság fontosságát és az aktuális fenyegetéseket. A közérthető stílusnak köszönhetően mindenki könnyen megérti a kiberbiztonsági kihívásokat és azokat a példákat, amelyek a valós életből vett online csalásokat és fenyegetéseket illusztrálják. A podcast így hatékonyan segít az embereknek felkészülni és védekezni az online veszélyek ellen. Fotó: Pexels A tudatosítás fontosságát hangsúlyozva érdemes megemlíteni a hatóság tájékoztató misszióját is, amely tavaly tavasszal hét állomásos országos edukációs körutat szervezett, és idén áprilisban folytatja útját további hét városba. Az SZTFH szakértői részvételével zajló körút célja, hogy felhívja a figyelmet az aktuális kiberbiztonsági trendekre, valamint tájékoztassa a meghívott cégek képviselőit az uniós irányelv és a Kibertantv által előírt teendőkről és határidőkről. A rendezvények minden esetben ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Az SZTFH elkötelezett abban, hogy a kiberbiztonság terén előrelépéseket érjen el és segítse a társadalmat az elektronikus környezet biztonságosabbá tételében. Az átfogó keretrendszer végrehajtása, a tudatosság növelése és a trendek folyamatos monitorozása révén az SZTFH aktív szereplője a kiberbiztonsági védekezésnek és a digitális társadalom fejlődésének.