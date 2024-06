B-kategóriás jogosítvánnyal is lehet jó munkát találni a vidéki Magyarországon (x)

Hol és milyen sofőr pozíciókat lehet betölteni vidéken?

Logisztikai vállalatok, depók és rakodó helyiségek szerte az országban adódnak – így van ez külföldön és Magyarországon is. Az olyan nagyobb vidéki városokban pedig, mint amilyen Pécs is, több szempontból is ígéretes munkalehetőségek találhatóak. Egyrészt közel a horvát határ, másrészt kereskedelmileg és forgalmilag is több fontos gazdasági szereplő számára ideális helyszín.

B-kategóriás jogosítvánnyal is lehet jó munkát találni a vidéki Magyarországon / Fotó: freepik.com

Többféle pozíciót is be lehet tölteni, adódik például pécsi cégnél sofőr állás B kategóriás jogosítvánnyal a pecsallas.hu honlapon, ahol alkalmanként egészen Ausztriáig is lehet menni. Sok előnye adódik annak, ha valaki külföldre is kijár, hiszen nyelveket tanulhat, megismerheti az ottani kollégákat, cégvezetőket és így tovább, ami hosszú távon is előnyös befektetés lehet. Persze van, aki jobban szeret kizárólag otthon, a saját városában dolgozni, Pécsen mindkettőre megvan a lehetőség – a további és aktuális állásajánlatokért is érdemes szétnézni a pecsallas.hu oldalán.

Mi kell az elhelyezkedéshez és mik a profi sofőr fő feladatai?

Mint említettük, a B-kategóriás jogosítvány elegendő lehet, egyfajta belépő küszöb, de célszerű továbbképezni magunkat folyamatosan. A C-kategória megszerzése, a GKI-s képzések és tanfolyamok elvégzése szintén sokat lendíthet a munkaerőpiaci esélyeinken. Ahogy a beszélt nyelvek, mint például az angol vagy a német is, vagy éppen az egyéb szakmai végzettségek – például egy logisztikai képesítés erősen kötődik a sofőrökével, így hosszú távon akár vezetővé is válhatunk egy-egy adott cégnél.

A feladatok persze elég változóak, de nem csupán vezetni kell, hanem akár megértetni magunkat külföldön, a szállítóleveleket alaposan és precízen kitölteni, karbantartani az adott járművet, ahogy az áru szakszerű fel- és lepakolása is részben vagy egészben a mi hatáskörünk lehet.

Milyen fizetésekre és jövőképre lehet számítani sofőrként Magyarországon?

Ami a profi sofőr fizetéseket illeti, hasonló a helyzet, akárcsak egy nagy multinál, valamilyen fehérgalléros pozíciónál. Hiszen, minél inkább feljebb lépkedünk a ranglétrán (ez esetben nyelvtudás, jogosítványok stb.), annál magasabb bérezésre is számíthatunk. De az sem mindegy, hogy mi az adott cég hatásköre: amennyiben külföldre, például Ausztriába vagy Németországba is járunk ki, az is lehet, hogy a munkáltatónk részben ott végzi tevékenységét és magasabb fizetésekre teszünk szert mi magunk is.

Ami a jövőképet illeti, hazánkban is még biztosan sokáig szükség lesz a jó és megbízható, nyelveket beszélő sofőrökre. Persze egyes szakmákban már megy a riogatás, hogy jönnek a robotok és elveszik a munkát, és önvezető kamionokat is látni már 1-2 helyen tesztjelleggel, azért még hosszú évekig a humán munkaerő fogja meghatározni az ágazatot e téren. Ez pedig azt jelenti, hogy ígéretes karrierút lehet ebben a területben gondolkodni.